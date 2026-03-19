Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, Công an xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời phát hiện và xử lý một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương.

Cụ thể, đối tượng B.T.H (SN 1987, trú tại xã Đức Lương) khai nhận đã xuất cảnh sang Trung Quốc từ năm 2019 để lao động. Đến cuối tháng 02/2026, người này quay về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch với mục đích thăm thân, không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Cơ quan Công an làm việc với công dân có hành vi nhập cảnh trái phép

Ngay sau khi trở về địa phương, Công an xã Đức Lương đã tiến hành làm việc, xác minh mục đích, động cơ, phương thức xuất cảnh, đồng thời thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với B.T.H về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Với hành vi trên, B.T.H bị xử phạt số tiền 6.250.000 đồng. Đối tượng đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác chấp hành nộp phạt và cam kết không tái phạm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình liên quan đến công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang nước ngoài dưới nhiều hình thức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, tránh rơi vào bẫy lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.