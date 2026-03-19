Lao động “chui” nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam bị xử phạt

Thứ Năm, 19:16, 19/03/2026
VOV.VN - Ngày 19/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đức Lương vừa xử phạt vi phạm hành chính một công dân có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương, qua đó tiếp tục siết chặt quản lý xuất nhập cảnh và cảnh báo người dân trước các rủi ro từ lao động “chui”.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, tuần tra, kiểm soát trên không gian mạng, Công an xã Đức Lương, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời phát hiện và xử lý một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương.

Cụ thể, đối tượng B.T.H (SN 1987, trú tại xã Đức Lương) khai nhận đã xuất cảnh sang Trung Quốc từ năm 2019 để lao động. Đến cuối tháng 02/2026, người này quay về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch với mục đích thăm thân, không thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định.

lao dong chui nhap canh trai phep tu trung quoc ve viet nam bi xu phat hinh anh 1
Cơ quan Công an làm việc với công dân có hành vi nhập cảnh trái phép

Ngay sau khi trở về địa phương, Công an xã Đức Lương đã tiến hành làm việc, xác minh mục đích, động cơ, phương thức xuất cảnh, đồng thời thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với B.T.H về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Với hành vi trên, B.T.H bị xử phạt số tiền 6.250.000 đồng. Đối tượng đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác chấp hành nộp phạt và cam kết không tái phạm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình liên quan đến công dân địa phương xuất cảnh trái phép sang nước ngoài dưới nhiều hình thức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, tránh rơi vào bẫy lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

Cao Thắng/VOV.VN
Tin liên quan

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI
Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin sai sự thật về bầu cử Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Chương Dương đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội
Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

