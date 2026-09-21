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Đồng Nai: Tức giận vì bị la mắng, con riêng dùng dao tấn công cha dượng

Thứ Hai, 19:31, 21/09/2026
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VOV.VN - Sau khi đi nhậu về, nhớ lại việc bị cha dượng la mắng vì bỏ nhà đi 3 tháng, H.V.T (SN 2005, trú xã Đak Nhau, TP Đồng Nai - trước là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã dùng dao tấn công khiến cha dượng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 21/9, Công an xã Đak Nhau, TP Đồng Nai cho biết, đã bàn giao nghi phạm H.V.T cùng toàn bộ hồ sơ, vật chứng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dong nai tuc gian vi bi la mang, con rieng dung dao tan cong cha duong hinh anh 1
Công an xã đã bắt giữ đối tượng gây án. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/9, Công an xã Đak Nhau tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ người dân về vụ án mạng nguy hiểm tại thôn 1, xã Đak Nhau và nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, công an phát hiện ông Đ.K (SN 1963) nằm gục dưới nền nhà với nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể. Cùng lúc đó, nghi phạm H.V.T đang tháo chạy ra vườn điều phía sau nhà nhằm tẩu thoát.

Ngay lập tức, lực lượng công an xã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở truy bắt và khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu xác định, H.V.T là con riêng của vợ ông Đ.K. Khoảng 3 tháng trước, T bỏ nhà đi Phú Quốc và vừa trở về vào ngày 17/9 thì bị ông K la mắng.

Dong nai tuc gian vi bi la mang, con rieng dung dao tan cong cha duong hinh anh 2
Công an xã bàn giao nghi phạm H.V.T cho Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Chiều 18/9, sau khi đi nhậu về, nhớ lại chuyện bị cha dượng chửi mắng trước đó, T. hung hăng, dùng dao tấn công dã man ông K.

Nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Đak Nhau và sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị.

Tại hiện trường, công an xã đã thu giữ các vật chứng liên quan, lấy lời khai của người nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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