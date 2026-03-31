Đồng Tháp: 21 bị cáo lĩnh án tù vì tội gây rối trật tự công cộng

Qua nhiều ngày xét xử đến ngày 30/3, Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên án đối với 21 bị cáo lãnh hình phạt tù từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 9 tháng, có hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí đánh nhau vào tháng 12/2024 trên địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Ngoài ra còn có 4 bị cáo chưa thành niên được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường với thời hạn từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng.

Theo cáo trạng, tối 08/12/2024 Trần Trung Thuận “hẹn” với Hà Thanh Thái gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn trước đó. Đến 21 giờ, cùng ngày, Thái rủ một số đối tượng khác đi xe mô tô mang theo dao tự chế và các hung khí, bấm còi, nẹt bô, la hét trên tuyến đường tỉnh 866, khu phố Tân Phong đến khu tái định cư thuộc Khu công nghiệp Tân Hương. Nhóm của Trần Trung Thuận cũng tụ tập đông người, mang theo hung khí với hành vi tương tự di chuyển trên đường tỉnh lộ 866.

Đến khoảng 22 giờ 08/12/2024, Tổ công tác Công an thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là Công an xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) tuần tra phát hiện đoàn xe của 2 nhóm đối tượng nên chặn dừng, kiểm tra và bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật, kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả có thể gây hậu quả nghiêm trọng.