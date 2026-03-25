Tài xế bị phạt 21 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc

Thứ Tư, 15:55, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN- Ngày 25/3, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe ôtô vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, ngày 24/3, trong quá trình tuần tra trên tuyến, tổ công tác phát hiện xe ôtô biển số 51H-389.xx dừng tại làn dừng khẩn cấp Km144+400.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không bật đèn tín hiệu khẩn cấp và đang nằm ngủ trong xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên Đ.Q.P (28 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai). Qua kiểm tra, phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: CSGT

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế về lỗi “Không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc”. 

Với lỗi này, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, tài xế còn bị xử phạt về các lỗi liên quan đến việc điều khiển xe không có các giấy tờ nêu trên. Tổng mức phạt đối với tài xế là 21 triệu đồng. 

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong 7 ngày. Ảnh: CSGT

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH đầu tư L.O, Cảnh sát Giao thông cũng lập biên bản vi phạm hành chính về hai hành vi: “Đưa xe không có giấy chứng nhận đăng ký tham gia giao thông và đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện vi phạm còn bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: cao tốc xử phạt tài xế phan thiết vĩnh hảo lâm đồng
Tin liên quan

Tạm giam 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2kg ma túy
VOV.VN - Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

3 người bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại
VOV.VN-Ngày 25/3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 con chó mắc bệnh dại cắn người. Hiện lực lượng chức năng đã xử lý, hỗ trợ các biện pháp cần thiết.

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng
VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

