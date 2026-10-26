Đồng Tháp: Triệt phá 2 đường dây mua bán, phát hành hóa đơn trái phép

Trong tháng 10, công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gồm: lừa đảo trên không gian mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc; trộm cắp tài sản; mua bán người; đồng thời mở cao điểm 45 ngày đêm tổng kiểm tra, xử lý các diện đối tượng liên quan đến ma túy.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thông tin về tình hình an ninh trật tư, an toàn xã hội trên địa bàn tháng qua

Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,4% so với cùng kỳ (101/108 vụ); tội phạm cố ý gây thương tích giảm 16,7% (15/18 vụ); tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi giảm 75% (1/4 vụ). Tuy nhiên, trong tháng 10 vẫn xảy ra 2 vụ giết người do mâu thuẫn gia đình và mâu thuẫn trong lúc uống rượu, bia. Đáng quan tâm là một số loại tội phạm xâm phạm sở hữu và tội phạm liên quan đến vũ khí quân dụng tăng so với tháng trước.

Ngoài ra, lực lượng công an phát hiện, xử lý 51 tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc với 232 đối tượng; phát hiện 76 vụ với 102 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; phát hiện 162 vụ với 148 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu và môi trường.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ổn định, nhiều loại tội phạm giảm so cùng kỳ

Đáng ghi nhận, Công an tỉnh Đồng Tháp đã triệt phá thành công 2 đường dây in, mua bán, phát hành hóa đơn trái phép và trốn thuế. Qua đó, cơ quan chức năng khởi tố 12 bị can, xác định 17 đối tượng có liên quan, làm rõ 33 pháp nhân trong và ngoài nước, với tổng trị giá các hóa đơn không hợp pháp trên 21.000 tỷ đồng. Vụ án này được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gửi 2 thư khen; Bộ Công an cũng thưởng đột xuất cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh.