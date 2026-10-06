Thái Nguyên giảm 10,4% tội phạm đường phố so với cùng kỳ năm 2025

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra toàn tỉnh đã khởi tố 1.450 vụ, 2.641 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 1.267 vụ, 2.533 bị can. 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội cơ bản được kiểm soát, không có diễn biến bất thường. Toàn tỉnh xảy ra 700 vụ, giảm 81 vụ, tương đương 10,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, các loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn đan xen giữa truyền thống và công nghệ cao được lực lượng chức năng nhận diện, điều tra, xử lý kịp thời, không để phát sinh những vụ việc gây bức xúc trong dư luận.

Tội phạm đường phố giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Trong thời gian từ ngày 15/12/2025 đến 15/8/2026, toàn tỉnh xảy ra 644 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 56 vụ, tương đương 8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 97,8%.

Các vụ việc làm 36 người chết, 162 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 67,1 tỷ đồng. Trong số này có 68 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 67 vụ, đạt tỷ lệ 98,5%.

Riêng nhóm được xác định là “tội phạm đường phố” xảy ra 37 vụ, chiếm 5,74% cơ cấu tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, với 382 đối tượng, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 27 vụ án với 169 bị can về các tội danh như cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Đại tá Ngô Quang Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, các vụ việc thường xảy ra vào buổi tối, tại những tuyến giao thông đông người hoặc địa điểm công cộng.

“Các đối tượng thường tụ tập thành nhóm từ 5-10 người, có nhóm lên tới hơn 30 người. Phần lớn là nam giới, tuổi đời còn rất trẻ, trung bình từ 14-20 tuổi”, Đại tá Trung thông tin.

Theo Đại tá Ngô Quang Trung, nguyên nhân các vụ việc chủ yếu mang tính bột phát, nhất thời. Nhiều đối tượng không quen biết nhau, không có mâu thuẫn từ trước nhưng bị lôi kéo tham gia khi xảy ra xích mích, thách thức hoặc khiêu khích.

Công an các xã, phường của tỉnh Thái Nguyên thường xuyên tuần tra, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

Một số vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok. Sau khi hẹn địa điểm, thời gian để giải quyết, các đối tượng tiếp tục rủ rê, lôi kéo người khác tham gia, hình thành những nhóm đông người.

Chủ động ngăn chặn từ địa bàn cơ sở

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an Thái Nguyên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố, nhất là các nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Công an các xã, phường tăng cường quản lý địa bàn, rà soát nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng; kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, lực lượng chức năng lập danh sách quản lý, theo dõi những thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, học sinh cá biệt, người không có nghề nghiệp để chủ động các biện pháp phòng ngừa từ sớm.

Các lực lượng thuộc Tổ công tác đặc biệt 252 Công an tỉnh, Cảnh sát 113, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến giao thông và địa điểm công cộng vào ban đêm.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung đông thanh, thiếu niên cũng được tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu tụ tập, chuẩn bị hung khí hoặc có nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, công tác phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự phối hợp của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Việc quản lý, giáo dục con em tại gia đình; tăng cường giáo dục pháp luật trong nhà trường; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thanh, thiếu niên bị lôi kéo vào các nhóm tụ tập, gây rối, sử dụng hung khí hoặc thực hiện hành vi phạm tội.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, việc chủ động nhận diện nguy cơ, can thiệp sớm từ cơ sở được kỳ vọng góp phần tiếp tục kéo giảm tội phạm đường phố, nhất là các vụ việc liên quan đến thanh, thiếu niên, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.