Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Thứ Hai, 16:53, 06/04/2026
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật đối với 35 đối tượng có liên quan đến 1 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã Long Hưng.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình - Công an tỉnh  Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp của công an tỉnh tiến hành kiểm tra hộ ông Trịnh Văn Nghiệp, tại ấp 4, xã Long Hưng.

Dong thap xu ly 35 doi tuong da ga an thua bang tien hinh anh 1
Các đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền bị cơ quan công an phát hiện và xử lý

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 35 người đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc với hình thức đá gà được thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ: 16 con gà, 8 cặp cựa sắt, 6 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ; tạm giữ 32 điện thoại di động, 36 xe mô tô, gần 250 triệu đồng và tiến hành làm việc với 35 đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tụ điểm đánh bạc do đối tượng N.T.P, (sinh năm 1977), cư trú phường Trung An tổ chức.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp đá gà công an tỉnh Đồng Tháp cá độ đánh bạc
Tin liên quan

Đồng Tháp khởi tố 9 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
VOV.VN - Công an xã Long Định (Đồng Tháp) đã bắt quả tang 9 đối tượng này tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một hộ dân thuộc ấp Hòa, xã Long Định.

Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ 34 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền
VOV.VN - Chiều nay 15/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa đột kích sới gà giữa khu đất trống, bắt giữ 34 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền.

Triệt xóa trường đá gà, tạm giữ 18 đối tượng
VOV.VN - Chiều 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp triệt phá trường gà quy mô lớn ở phường Thốt Nốt.

