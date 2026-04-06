Đồng Tháp xử lý 35 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp của công an tỉnh tiến hành kiểm tra hộ ông Trịnh Văn Nghiệp, tại ấp 4, xã Long Hưng.

Các đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền bị cơ quan công an phát hiện và xử lý

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 35 người đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc với hình thức đá gà được thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ: 16 con gà, 8 cặp cựa sắt, 6 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ; tạm giữ 32 điện thoại di động, 36 xe mô tô, gần 250 triệu đồng và tiến hành làm việc với 35 đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tụ điểm đánh bạc do đối tượng N.T.P, (sinh năm 1977), cư trú phường Trung An tổ chức.