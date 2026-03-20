中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp khởi tố 9 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Thứ Sáu, 09:57, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Long Định (Đồng Tháp) đã bắt quả tang 9 đối tượng này tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một hộ dân thuộc ấp Hòa, xã Long Định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng gồm: Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1983); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1978); Trần Văn Khánh (sinh năm 1995); Lê Nguyễn Thành Đạt; Nguyễn Nhật Tâm (cùng sinh năm 1998); Nguyễn Tiến Quang; Phan Huỳnh Hồ Trọng Khải (cùng sinh năm 1998); Phan Gia Khiêm (sinh năm 2005) và Huỳnh Nguyễn Minh Khang (sinh năm 2005), cùng ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp về tội “đánh bạc”.

Dong thap khoi to 9 doi tuong da ga an thua bang tien hinh anh 1
Các đối tượng đá gà ăn tiền bị công an bắt giữ

Trước đó, Công an xã Long Định bắt quả tang 9 đối tượng này tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một hộ dân thuộc ấp Hòa, xã Long Định. Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ 1 con gà, 9 xe mô tô hai bánh, 19 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý.

Ngày 18/03/2026, Công an phường Trung An phát hiện và bắt quả tang tại một căn nhà trên địa bàn Tổ 23, khu phố Phước Thuận, phường Trung An có 6 đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tang vật gồm: 2 bộ bài tây loại 52 lá và 1.250.000 đồng.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền. Công an phường Trung An tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PV/VOV-ĐBSCL
Tag: đánh bạc đá gà Đồng Tháp Cần Thơ xã Long Định
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Ngày 20/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy tìm đối tượng Đặng Thành Trung có liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 2 xe ô tô xảy ra tại Hải Phòng, theo đó, đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

VOV.VN - Từ diễn biến vụ án lừa đảo đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều hành vi có dấu hiệu rửa tiền đang được cơ quan điều tra làm rõ, kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân liên quan. 

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Huế vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm Nguyễn Phi Long, sinh năm 2008, trú phường Kim Long và Vũ Bá Ngọc Sơn, sinh năm 2007, trú phường Phú Xuân để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật