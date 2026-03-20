Đồng Tháp khởi tố 9 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng gồm: Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1983); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1978); Trần Văn Khánh (sinh năm 1995); Lê Nguyễn Thành Đạt; Nguyễn Nhật Tâm (cùng sinh năm 1998); Nguyễn Tiến Quang; Phan Huỳnh Hồ Trọng Khải (cùng sinh năm 1998); Phan Gia Khiêm (sinh năm 2005) và Huỳnh Nguyễn Minh Khang (sinh năm 2005), cùng ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp về tội “đánh bạc”.

Các đối tượng đá gà ăn tiền bị công an bắt giữ

Trước đó, Công an xã Long Định bắt quả tang 9 đối tượng này tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại một hộ dân thuộc ấp Hòa, xã Long Định. Tại hiện trường, lực lượng công an đã lập biên bản, thu giữ 1 con gà, 9 xe mô tô hai bánh, 19 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, xử lý.

Ngày 18/03/2026, Công an phường Trung An phát hiện và bắt quả tang tại một căn nhà trên địa bàn Tổ 23, khu phố Phước Thuận, phường Trung An có 6 đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ tang vật gồm: 2 bộ bài tây loại 52 lá và 1.250.000 đồng.

Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền. Công an phường Trung An tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.