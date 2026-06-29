Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an chuyển thông tin phản ánh kèm video ghi lại cảnh 4 xe ba bánh chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp, chở người đi đưa dâu theo hướng từ Trung Lương- Mỹ Thuận. Các phương tiện có dấu hiệu chở quá số người quy định và nhiều người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Xe mô tô ba bánh chở người là sai quy định

Tiếp nhận chỉ đạo, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp giao Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 xác minh, mời các tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, cả 4 người đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trong đó, tài xế Hầu Phi Cường (53 tuổi) bị lập biên bản về các lỗi chở người không đội mũ bảo hiểm và chở theo từ 3 người trở lên, bị phạt 1,2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cả 4 phương tiện này đều vi phạm trật tự an toàn giao thông và bị xử lý

Ba tài xế còn lại gồm Nguyễn Văn Mười Hai (48 tuổi), Đặng Tấn Việt (25 tuổi) và Đặng Văn Sơn (47 tuổi) ngoài các lỗi trên còn vi phạm điều khiển xe không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Mỗi trường hợp bị xử phạt 10,7 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan công an, cả 3 tài xế này đều khai nhận phương tiện không có giấy tờ hợp lệ nên bị áp dụng hình thức tịch thu xe theo quy định.