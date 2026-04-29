Xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Trên đường phố Đà Nẵng, rất dễ nhìn thấy một số thanh niên người nước ngoài đến du lịch, sau đó thuê xe máy, mô tô phân khối lớn đi lại mà không tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Phổ biến là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, thậm chí gây tai nạn, gây gổ đánh nhau. Vụ việc thường xảy ra trên một số địa bàn đông khách du lịch như phường An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Một thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm

Mới đây, chiều ngày 27/4, trên mạng xã hội, xuất hiện clip một thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở phía sau một người phụ nữ đi trên đường Võ Nguyên Giáp va chạm với xe ô tô. Cú va chạm nhẹ, xe máy đổ xuống đường, không ai té ngã. Nhưng thanh niên này tỏ ra bực tức và đạp vào đầu xe ô tô. Sau đó, người điều khiển xe ô tô xuống xe trao đổi thì thanh niên này xô đẩy và liên tục vung tay tấn công. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc. Anh Vũ Văn Thái, người bán nước tại góc ngã tư Chính Hữu- Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết, hàng ngày ngồi bàn nước ở góc đường, anh vẫn thấy người nước ngoài đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu:

“Người nước ngoài dạo này đi qua đây với tốc tộ khá nhanh, không đội mũ bảo hiểm không an toàn. Em thấy các bạn không tuân thủ Luật giao thông của nước ta cho lắm. Em nghĩ cơ quan chức năng nên tuyên truyền mạnh mẽ hơn và xử lý để họ biết nhiều hơn việc đang vi phạm Luật Giao thông đường bộ của nước ta”.

Người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng rất đông và phần lớn tuân thủ quy định khi tham gia giao thông

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc xảy ra chiều 27-4

Địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng luôn có khoảng 20 ngàn người nước ngoài lưu trú, sinh sống, làm việc và du lịch. Phần lớn người nước ngoài đến thành phố Đà Nẵng làm việc, du lịch đều tuân thủ rất tốt pháp luật Việt Nam và các quy định chung của thành phố. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp thanh niên thuê xe máy, mô tô phân khối lớn đi lại mà không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu. Nhiều trường hợp khi kiểm tra thì không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ như giấy phép lái xe. Thượng tá Nguyễn Bá Nam, trưởng Công an phường An Hải khẳng định, đơn vị đang rà soát, mời các chủ cửa hàng cho thuê xe máy lên làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu không được cho người nước ngoài thuê xe nếu họ không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ:

“Công an phường đã tổ chức lên danh sách tất cả các địa điểm cho thuê xe máy, yêu cầu chủ cho thuê xe cam đoan, cam kết cho người nước ngoài thuê với điều kiện đủ các điều kiện theo Luật quy định, nghiêm cấm việc việc xe cho người không đủ điều kiện và Công an phường sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cho thuê xe không đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt cũng có một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm thì khuyến cao chủ phương tiện cho thuê xe giải thích để người nước ngoài hiểu, chấp hành nghiêm”.

Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài điều khiển xe mô tô phân khối lớn trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh Công an)

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, trong đó có xử lý người nước ngoài vi phạm.

“Thời gian qua chúng tôi cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát rồi thông qua các kênh chúng tôi đã tiếp nhận, xử lý rất nhiều vụ việc người nước ngoài vi phạm. Chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường có đông người nước ngoài cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú ký cam kết việc thuê phương tiện đi lại. Đồng thời làm việc với các chủ cho thuê xe mô tô, xe gắn máy ký cam kết, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn với người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện, nếu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.