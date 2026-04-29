Xử lý nghiêm người nước ngoài đi xe máy vi phạm pháp luật về an toàn giao thông

Thứ Tư, 17:40, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thường xuất hiện tình trạng người nước ngoài điều khiển xe máy, mô tô phân khối lớn vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Một số người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng… gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

 

Trên đường phố Đà Nẵng, rất dễ nhìn thấy một số thanh niên người nước ngoài đến du lịch, sau đó thuê xe máy, mô tô phân khối lớn đi lại mà không tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Phổ biến là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, thậm chí gây tai nạn, gây gổ đánh nhau. Vụ việc thường xảy ra trên một số địa bàn đông khách du lịch như phường An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Một thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
Một thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm

Mới đây, chiều ngày 27/4, trên mạng xã hội, xuất hiện clip một thanh niên người nước ngoài điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở phía sau một người phụ nữ đi trên đường Võ Nguyên Giáp va chạm với xe ô tô. Cú va chạm nhẹ, xe máy đổ xuống đường, không ai té ngã. Nhưng thanh niên này tỏ ra bực tức và đạp vào đầu xe ô tô. Sau đó, người điều khiển xe ô tô xuống xe trao đổi thì thanh niên này xô đẩy và liên tục vung tay tấn công. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc. Anh Vũ Văn Thái, người bán nước tại góc ngã tư Chính Hữu- Nguyễn Công Trứ, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết, hàng ngày ngồi bàn nước ở góc đường, anh vẫn thấy người nước ngoài đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu:

“Người nước ngoài dạo này đi qua đây với tốc tộ khá nhanh, không đội mũ bảo hiểm không an toàn. Em thấy các bạn không tuân thủ Luật giao thông của nước ta cho lắm. Em nghĩ cơ quan chức năng nên tuyên truyền mạnh mẽ hơn và xử lý để họ biết nhiều hơn việc đang vi phạm Luật Giao thông đường bộ của nước ta”.

Người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng rất đông và phần lớn tuân thủ quy định khi tham gia giao thông
Người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng rất đông và phần lớn tuân thủ quy định khi tham gia giao thông
Hình ảnh cắt từ clip vụ việc xảy ra chiều 27-4
Hình ảnh cắt từ clip vụ việc xảy ra chiều 27-4

Địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng luôn có khoảng 20 ngàn người nước ngoài lưu trú, sinh sống, làm việc và du lịch. Phần lớn người nước ngoài đến thành phố Đà Nẵng làm việc, du lịch đều tuân thủ rất tốt pháp luật Việt Nam  và các quy định chung của thành phố. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp thanh niên thuê xe máy, mô tô phân khối lớn đi lại mà không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu. Nhiều trường hợp khi kiểm tra thì không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ như giấy phép lái xe. Thượng tá Nguyễn Bá Nam, trưởng Công an phường An Hải khẳng định, đơn vị đang rà soát, mời các chủ cửa hàng cho thuê xe máy lên làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu không được cho người nước ngoài thuê xe nếu họ không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ:

“Công an phường đã tổ chức lên danh sách tất cả các địa điểm cho thuê xe máy, yêu cầu chủ cho thuê xe cam đoan, cam kết cho người nước ngoài thuê với điều kiện đủ các điều kiện theo Luật  quy định, nghiêm cấm việc việc xe cho người không đủ điều kiện và Công an phường sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cho thuê xe không đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt cũng có một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm thì khuyến cao chủ phương tiện cho thuê xe giải thích để người nước ngoài hiểu, chấp hành nghiêm”.

xu ly nghiem nguoi nuoc ngoai di xe may vi pham phap luat ve an toan giao thong hinh anh 4
Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài điều khiển xe mô tô phân khối lớn trên bán đảo Sơn Trà (Ảnh Công an)

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, trong đó có xử lý người nước ngoài vi phạm.

“Thời gian qua chúng tôi cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tuần tra kiểm soát rồi thông qua các kênh chúng tôi đã tiếp nhận, xử lý rất nhiều vụ việc người nước ngoài vi phạm. Chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường có đông người nước ngoài cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú ký cam kết việc thuê phương tiện đi lại. Đồng thời làm việc với các chủ cho thuê xe mô tô, xe gắn máy ký cam kết, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn với người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện, nếu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

3667178382314473474_20260411121219.jpg

Đà Nẵng xử lý hàng ngàn trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trên đường phố

VOV.VN - Thời gian qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động đồng bộ các lực lượng, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, nhất là các hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: vi phạm người nước ngoài Sơn Trà an toàn giao thông
Tin liên quan

Tai nạn giao thông, 1 người nước ngoài tử vong
Tai nạn giao thông, 1 người nước ngoài tử vong

VOV.VN - Chiều 16/5, tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người nước ngoài tử vong tại chỗ.

Cứu 2 người bị tai nạn kẹt trong cabin xe ô tô
Cứu 2 người bị tai nạn kẹt trong cabin xe ô tô

VOV.VN - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng và Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa giải cứu thành công lái xe và phụ xe bị mắc kẹt trong ca bin xe ô tô tải sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

Tìm thấy thi thể du khách nước ngoài tử vong trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng
Tìm thấy thi thể du khách nước ngoài tử vong trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (17/4), trong lúc tuần tra tại khu vực bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy bị bỏ lại nhiều ngày tại khu vực Bãi Bắc.

