Đột kích sới bạc trong đêm ở Quảng Trị, bắt giữ 17 người

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10/3, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà của bà Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1990, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình, phát hiện 17 người đang tụ tập đánh bạc ăn tiền.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định bà Hồng là người chuẩn bị địa điểm, dụng cụ phục vụ việc đánh bạc và thu tiền “xâu” từ các con bạc.

Các đối tượng và tang vật tại hiện trường- Ảnh: Công an Quảng Trị

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 210 triệu đồng tiền mặt, nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc như bát, đĩa sứ và các quân vị được cắt từ lá bài tú lơ khơ.

Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ toàn bộ những người liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.