中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đột kích sới bạc trong đêm ở Quảng Trị, bắt giữ 17 người

Thứ Tư, 11:42, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10/3, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà của bà Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1990, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình, phát hiện 17 người đang tụ tập đánh bạc ăn tiền.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định bà Hồng là người chuẩn bị địa điểm, dụng cụ phục vụ việc đánh bạc và thu tiền “xâu” từ các con bạc.

Dot kich soi bac trong dem o quang tri, bat giu 17 nguoi hinh anh 1
Các đối tượng và tang vật tại hiện trường- Ảnh: Công an Quảng Trị

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 210 triệu đồng tiền mặt, nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc như bát, đĩa sứ và các quân vị được cắt từ lá bài tú lơ khơ.

Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ toàn bộ những người liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

ong_nguyen_ut_luc_bi_bat-_anh_cong_an_phuong_dong_ha.jpg

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn phường Đông Hà do sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm. Trước đó, chủ cơ sở này từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị đánh bạc công an
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một phụ nữ ở Quảng Trị chủ động trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm
VOV.VN - Bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một giao dịch lạ, một người phụ nữ ở Quảng Trị đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo, nhờ tìm chủ nhân để trao trả lại số tiền lớn này.

Cụm linh vật “Mã đáo thành công” ở Quảng Trị hư hỏng nghi bị phá hoại

VOV.VN - Chính quyền địa phương xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan Công an điều tra nguyên nhân nhiều linh vật ngựa trưng bày tại khu vực công viên xã Lao Bảo hư hỏng bất thường, nghi bị phá hoại.

Công an Quảng Trị giúp người dân nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển nhầm

VOV.VN - Một người dân tại Quảng Trị vừa gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị sau khi được hỗ trợ tìm lại số tiền hơn 1 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản người lạ thời điểm cận Tết.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật