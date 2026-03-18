Đột kích sới bạc trong đêm ở Quảng Trị, bắt giữ 17 người
VOV.VN - Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10/3, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra nhà của bà Hoàng Thị Hồng, sinh năm 1990, trú thôn Hà My, xã Triệu Bình, phát hiện 17 người đang tụ tập đánh bạc ăn tiền.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định bà Hồng là người chuẩn bị địa điểm, dụng cụ phục vụ việc đánh bạc và thu tiền “xâu” từ các con bạc.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn 210 triệu đồng tiền mặt, nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc như bát, đĩa sứ và các quân vị được cắt từ lá bài tú lơ khơ.
Trong quá trình vây bắt, một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ toàn bộ những người liên quan.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.