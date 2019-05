Đột kích vũ trường, phát hiện 75 trường hợp dùng ma túy

Lúc 0h00 ngày 20/5, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, 200 cán bộ chiến sĩ Công an quận Hải Châu tổ chức kiểm tra vũ trường New Phương Đông, trên đường Đống Đa, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh kiểm tra tại vũ trường.

Qua kiểm tra nhanh ma túy đối với 190 trường hợp tại đây, phát hiện 75 trường hợp dương tính với ma túy, tạm giữ gần 130 chai rượu ngoại, 36 bình shisa không có hóa đơn chứng từ.



Công an kiểm tra khách tại hiện trường.

