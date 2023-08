Ghen tuông, cầm dao đâm bạn gái rồi có ý định tự tử

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2023, Tùng vào Đà Nẵng làm nghề đầu bếp và và có quan hệ yêu đương với chị N.T.D (22 tuổi), trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Trần Phi Tùng tại cơ quan công an

Đến đầu tháng 8, chị D. nhắn tin với Tùng muốn chia tay nhưng không nói lý do. Đỉnh điểm, chị D. nhắn tin gửi hình người yêu mới, kèm lời lẽ thách thức với Tùng. Lúc này, Tùng bực tức và nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử.

Sáng ngày 7/8, Tùng đón xe khách đi từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào Đà Nẵng, rồi đến thẳng quầy hàng bán trái cây chị D. ở chợ Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ. Thấy chị D. đang đứng bán cho khách, Tùng đi bộ vòng phía sau lấy con dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và gáy bạn gái. Tùng tiếp tục kéo chị D. ra ngoài rồi cầm dao định tự tử nhưng được người dân lao vào khống chế, can ngăn kịp thời. Chị D.bị đa chấn thương tại vùng đầu, vùng cổ, vùng tai, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ.

Nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ phối hợp Công an phường Hoà Thọ Đông khống chế, bắt giữ và đưa Tùng đi sơ cứu. Tùng có vết thương hở dài 5 cm, sâu 0,5cm ở cổ. Sau khi khâu xong thì bác sĩ chỉ định không cần phải nhập viện nên Cơ quan Công an đã đưa Tùng về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội/.