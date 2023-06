Giả Công an xã hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo

Công an Hà Nội thông tin, công an xã Xuân Nộn, huyện Đông An vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo trên mạng, bằng hình thức lừa đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, rồi thông báo cho nạn nhân đang nợ tiền hòng chiếm đoạt 66 triệu đồng.

Bà L. tường trình sự việc tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng gần 10h sáng (16/6), trong khi đang ở nhà thì bà N.T.L (SN 1953, trú ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn) nhận được điện thoại của 1 người đàn ông, tự giới thiệu là Công an xã Xuân Nộn phụ trách thôn Đường Nhạn, mời ra trụ sở Công an xã để kích hoạt định danh điện tử. Cùng với việc thông báo là qua rà soát dữ liệu, xác định bà L. chưa đăng ký, kích hoạt định danh điện tử, vị “Công an xã” còn cho biết bà L. đang bị một ngân hàng có chi nhánh ở quận Tây Hồ đòi nợ số tiền 66 triệu đồng!

Giật mình, bà L. quả quyết chưa bao giờ vay nợ ngân hàng, thì “vị Công an xã” hướng dẫn là sẽ cho số điện thoại của bà L. đến cán bộ Công an thành phố Hà Nội để trao đổi thêm, và sẽ hướng dẫn bà L. làm tường trình, khẳng định không liên quan đến số tiền 66 triệu đồng.

Ít phút sau đó, 1 người khác, tự xưng là “cán bộ Công an thành phố Hà Nội”, gọi điện thoại cho bà L. Sau khi cam kết sẽ hướng dẫn, đảm bảo bà L. vô can trong việc nợ tiền, vị “cán bộ Công an thành phố Hà Nội” yêu cầu bà L. phải chuyển 66 triệu đồng qua tài khoản để chứng minh không nợ tiền!

Sau khi chứng minh xong, bà L. sẽ được nhận lại đủ 66 triệu đồng. Đến lúc này, bà L. tinh ý nhận ra ngay chiêu trò lừa đảo của đối tượng xấu mà bà từng được Công an xã Xuân Nộn đến tận nhà tuyên truyền. Người phụ nữ lập tức tìm cách thông tin đến Công an xã. Và chỉ bằng vài thao tác, Công an xã Xuân Nộn đã cùng bà L. khiến đối tượng xấu không dám tiếp tục liên lạc qua điện thoại./.

Trung tá Đinh Văn Khoa, Trưởng Công an xã Xuân Nộn cho biết, đây là trường hợp lừa đảo đầu tiên ghi nhận ở địa bàn xã, và người dân đã rất cảnh giác, nhờ được tuyên truyền. Tuy nhiên qua sự việc này, Công an xã đã báo cáo cơ quan cấp trên để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Bởi rất có thể, đối tượng xấu sẽ không dừng lại ở xã Xuân Nộn./.