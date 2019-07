Giả dạng đột nhập vào trụ sở công an để trộm tài sản

Thông tin từ Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng đột nhập trụ sở Công an thành phố ăn trộm tài sản cho Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ quân phục, quân hàm đối tượng sử dụng để vào Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 25/7, Trần Quang Huy (24 tuổi), ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam mặc quân phục công an, đeo quân hàm, bảng tên đi vào trụ sở công an thành phố Đà Nẵng với mục đích ăn trộm tài sản. Đối tượng cầm cặp da và bộ hồ sơ đi lên tầng 4 để quan sát và thám thính. Tuy nhiên, một cán bộ thấy Huy có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã hỏi và giữ lại. Huy cho biết đang công tác tại Công an quận Hải Châu.

Trần Quang Huy từng thực hiện nhiều vụ trộm cắp.

Qua xác minh, công an quận Hải Châu khẳng định không ai như vậy nên Huy được bàn giao cho công an phường Thạch Thang làm việc. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận đã lấy trộm quân phục có gắn đầy đủ quân hàm, phù hiệu, bảng tên tại một đồn Công an ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, mua thêm quần, giày, tất, thắt lưng rồi chạy xe máy đến trụ sở công an thành phố Đà Nẵng. Xe máy Huy sử dụng cũng là tài sản trộm cắp. Đối tượng này khai có nhiều loại trang phục khác của nhiều lực lượng được sử dụng nhằm ý định trộm cắp tài.

Trước đây, Huy từng đột nhập vào trụ sở Công an ở thành phố Hồ Chí Minh để ăn trộm bị bắt nhưng sau đó được thả ra vì cho rằng Huy bị thiểu năng trí tuệ./.