Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo qua mạng

Cụ thể, ông L.Đ.T. (trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) bị 1 đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo tên "Đào Q Dũng" gọi điện, nhắn tin giả danh cán bộ Trung đoàn 141, Sư Đoàn 3, Quân khu 1 (xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) thông báo nhờ mua áo quan.

Sau đó đối tượng gửi hình ảnh và số điện thoại của người bán hóa chất qua mạng xã hội Zalo cho ông T. để nhờ mua 20 can hóa chất để xử lý sau khi khám nghiệm tử thi với giá một can hóa chất là 11,5 triệu đồng, tổng số tiền 20 can là 230 triệu đồng. Đồng thời, đối tượng liên tục thúc giục ông chuyển tiền để mua hàng và hứa hẹn sẽ "chi phần trăm" cho ông T.

Công an xã Chi Lăng tuyên truyền, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng với ông L.Đ.T.

Sau khi nắm được thông tin trên, Công an xã Chi Lăng đã mời ông T. đến trụ sở để xác minh, lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời tuyên truyền, giải thích về các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng và đề nghị ông T. không tiếp tục thực hiện các yêu cầu của các đối tượng. Qua đó kịp thời ngăn chặn không để công dân thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên.

Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý. Đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo này đến người thân, bạn bè để cùng nhau ngăn chặn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.