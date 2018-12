Giả danh đại tá công an, đe dọa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 28/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, truy bắt nhóm người lừa đảo qua mạng xã hội.

Zhou Ren và Nông Văn Việt trong nhóm lừa đảo.

Ngày 14/12, Phòng CSHS Công an Thành phố Hải Phòng nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Đẩu (SN 1958, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cho biết, khoảng 15h ngày 13/12, bà Đẩu nhận được cuộc gọi đến số điện thoại bàn từ một phụ nữ tự giới thiệu là Hoàng Thị Nghĩa, làm ở “Công an phòng chống tội phạm” hỏi bà một số vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Hoàng Thị Nghĩa chuyển máy cho bà Đẩu nói chuyện với một nam giới được giới thiệu là Đại tá công an Trần Tuấn Bình. “Đại tá” Bình nói bà Đẩu đang liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy và tài khoản của bà Đẩu ở ngân hàng đã được các đối tượng chuyển vào vài trăm tỷ đồng.

Với lời lẽ hăm dọa, ‘đại tá' này yêu cầu bà Đẩu phải chuyển ngay số tiền tiết kiệm đang gửi ở ngân hàng vào tài khoản 8312205104166 mang tên Hoàng Thị Nghĩa, mở tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng để “kết hợp với công an điều tra vụ án”.

Do hoảng sợ, bà Đẩu đã chuyển 283 triệu đồng là số tiền gửi tiết kiệm của bà vào tài khoản trên.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, các trinh sát Đội 8 – Phòng CSHS đã được giao thực hiện các biện pháp xác minh điều tra, xác định chủ tài khoản 8312205104166 là Hoàng Thị Nghĩa (SN 1975, ở xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), đồng thời phối hợp với ngân hàng phong tỏa số tiền trong tài khoản trên.

Tiếp đó, tổ trinh sát của Đội 8 do Thiếu tá - Đội phó Nguyễn Trần Phong chỉ huy đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng triệu tập Hoàng Thị Nghĩa.

Bước đầu Nghĩa khai nhận, ngày 11/12, Nghĩa nhận được điện thoại của một người quen là Sầm Đức Văn (ở xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) hỏi mượn tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thì được Nghĩa đồng ý và cung cấp số tài khoản 8312205104166 mở tại Ngân hàng Agribank cho Văn.

Đến 17h ngày 13/12, Nghĩa được Ngân hàng Agribank thông báo tài khoản đã nhận được số tiền 283 triệu đồng và đã thông báo lại cho Văn biết. Nhận được tin, tên Văn đã nhờ một người bạn có tên là Bằng (chưa rõ địa chỉ) đến đón Nghĩa đi rút 25 triệu đồng từ tài khoản trên tại cây ATM của Ngân hàng Agribank, TP Cao Bằng.

Số tiền này, Nghĩa giao cho Bằng để chuyển cho Văn. Sau khi về đến nhà, Nghĩa nhận được điện thoại của Nông Văn Việt (em họ của Văn, SN 1998, ở cùng xã Mỹ Hưng), đề nghị không rút tiền qua cây ATM nữa mà để hôm sau đến rút trực tiếp tại Ngân hàng. Ngày 14/12, theo lời hẹn, Bằng lại đến đón Nghĩa để ra Ngân hàng rút số tiền còn lại nhưng tài khoản đã bị phong tỏa.

Từ tài liệu thu thập được, tổ trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Phục Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng mở rộng điều tra, xác định nhóm của Nghĩa có khoảng 4 đến 5 người, trong đó có cả người Việt Nam và Trung Quốc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ được 3 đối tượng là Nông Văn Việt, Hoàng Văn Lâm (SN 1993, ở thị trấn Hòa Thuận, cùng huyện Phục Hòa) và Zhou Ren (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc, ở thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Zhou Ren trước đó được một người bạn ở Trung Quốc, có tên là A Lão nhờ tìm tài khoản ngân hàng của Việt Nam để chuyển tiền và hứa sẽ trả công 15% từ số tiền lấy được.

Zhou Ren gọi điện cho Việt (quen biết từ trước với hắn), nhờ Việt tìm và hứa sẽ trả công cho Việt 10% từ số tiền lấy được. Việt lại nhờ đến Văn và hứa trả công cho Văn 3 triệu đồng và Văn tìm đến Hoàng Thị Nghĩa.

Sau khi có thông tin tài khoản và số CMND của Nghĩa, Zhou Ren chuyển thông tin này cho A Lão và nhóm lnày đã thực hiện cuộc gọi lừa đảo bà Đẩu.

Hiện, vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng./.

