Giả danh công an xông vào sới bạc cướp tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Quốc, sinh năm 1988, trú tại phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Đỗ Văn Đức, sinh năm 1998, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi cướp tài sản. Hai đối tượng Quốc và Đức

Trước đó, khoảng 20h ngày 5/12/2018, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được đơn trình báo của anh Mai Văn Thế, SN 1991, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là nhân viên vật tư của Công ty gạch ngói Vĩnh Phúc đóng tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường về việc: khoảng 14h cùng ngày anh Thế cùng một số lái xe ô tô đến mua gạch của Công ty, trong lúc chờ xếp gạch đã rủ nhau đánh bạc dưới hình thức chơi bài liêng ăn tiền tại căn phòng bỏ không ở khu bốc xếp gạch trong sân Công ty.

Đến khoảng 16h30 phút, có 3 đối tượng đeo khẩu trang bịt mặt, cầm theo dao và túyp sắt bất ngờ ập vào hô “Công an đây”, đồng thời uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nộp tiền, điện thoại cho chúng. Một số người không đồng ý nên đã bị nhóm đối tượng này dùng tuýp sắt đánh…

Do lo sợ các đối tượng đánh mình nên anh Thế đã đưa cho các đối tượng 1 chiếc ĐTDĐ và số tiền 15 triệu đồng, ngoài ra 1 số người khác đưa cho bọn chúng 2,5 triệu đồng và 2 chiếc ĐTDĐ. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã xác định được đối tượng chính gây ra vụ cướp trên là Nguyễn Văn Quốc, ngoài ra còn một số đối tượng liên quan khác. Để xác định được nơi ẩn náu và truy bắt các đối tượng này là rất khó khăn vì bản thân Quốc là đối tượng nghiện ma túy và sống lang thang nay đây, mai đó.

Tang vật của vụ án

Thông qua công tác trinh sát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/12, Công an huyện Vĩnh Tường đã xác định được Quốc đang lẩn trốn tại cửa hiệu cầm đồ ở xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương nên đã phối hợp với Công an huyện Tam Dương triển khai lực lượng kiểm tra hành chính hiệu cầm đồ trên.

Qua kiểm tra, đã phát hiện Quốc cùng 5 đối tượng khác có mặt tại hiệu cầm đồ, đồng thời thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay vi phạm của hiệu cầm đồ trên, đồng thời thu giữ được các hung khi gây án.

Đấu tranh với Nguyễn Văn Quốc, đối tượng khai nhận đã cùng với Đỗ Văn Đức, ở xã An Hòa, huyện Tam Dương và một đối tượng khác gây ra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 5/12/2018 tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường. Ngay sau đó, đối tượng Đỗ Văn Đức đã được triệu tập tới cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Đức cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định./.