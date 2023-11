Giả danh luật sư để lừa đảo

Xử lý nam thanh niên sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả

VOV.VN - Tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk sáng (5/7) cho biết, Đội nghiệp vụ của phòng vừa bàn giao Đ.N.G.H., 23 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý hành vi sử dụng Giấy chứng minh Công an Nhân dân giả.