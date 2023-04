Giả danh nhân viên tài chính, ngân hàng để lừa đảo qua mạng hơn 10 tỷ đồng

Bộ Công an cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng gần đây

VOV.VN -Theo Bộ Công an, trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên Chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.