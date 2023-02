Gia Lai phát hiện gian dối đấu thầu 7 tỷ đồng mua sắm vật tư, thiết bị trường học

Thanh tra thị xã An Khê (Gia Lai) vừa ban hành kết luận thanh tra về việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã An Khê; đồng thời đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo kết luận, Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã An Khê được giao 7,8 tỷ đồng (đã mua sắm 7,7 tỷ đồng) làm chủ đầu tư 3 dự án mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trong 2 năm 2020-2021. Cơ quan này ký hợp đồng với Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (trụ sở Hà Nội; viết tắt Công ty TĐG & ĐLT Việt Nam) thực hiện tư vấn thẩm định giá.

Trụ sở Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã An Khê.

Đối với việc mua sắm trong năm 2020, công ty tư vấn cung cấp 3 bảng báo giá của doanh nghiệp cho chủ đầu tư. Đoàn thanh tra phát hiện, ông Lê Huỳnh Chung, chủ cơ sở vi tính Huỳnh Chung (ở phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai), 1 trong 3 đơn vị có bảng báo giá, chưa được phép mua bán, xuất hóa đơn đối với mặt hàng thiết bị giáo dục.

Ông Lê Huỳnh Chung không lập bảng báo giá này mà Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã liên hệ với ông, gửi bảng báo giá nhờ ông ký. Khi ký tên, ông không đọc toàn bộ bảng báo giá nên không phát hiện trong đó có các sản phẩm không thuộc ngành nghề kinh doanh được cấp phép.

Tương tự, bảng báo giá ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khánh Linh (TP Quy Nhơn, Bình Định), không bao gồm sản xuất hoặc bán buôn thiết bị dạy học.

Trong năm 2021, đối với việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6, công ty thẩm định giá cũng cung cấp 3 bảng thẩm định giá. Theo đoàn thanh tra, ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Phát (trụ sở Bình Định) không bao gồm sản xuất hoặc bán buôn thiết bị dạy học.

Ngoài ra, đoàn thanh tra thị xã An Khê còn phát hiện trang thiết bị được mua sắm như ti vi, máy tính, đồng hồ bấm giây, bảng lật số, máy lọc nước… thiếu rất nhiều tính năng như trong hợp đồng kinh tế đã ghi.

Thanh tra thị xã An Khê kết luận chủ đầu tư là Phòng Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã An Khê có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học giai đoạn năm 2020-2021. Chủ đầu tư có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu. Vi phạm hành vi bị cấm đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2013. Chủ đầu tư thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, nghiệm thu các thiết bị dạy học (ti vi, máy vi tính, đồng hồ bấm giấy) không đúng hoặc không đảm bảo tính năng theo hợp đồng kinh tế.

Do vậy, Thanh tra thị xã An Khê đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê để tiếp tục điều tra, làm rõ./.