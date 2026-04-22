Giám đốc công ty Hoàng Dân kháng cáo trong vụ án cựu thứ trưởng nhận hối lộ

Ngày 22/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 3 bị cáo trong vụ cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT cũ) Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ.

Theo đó, các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), Trần Văn Lăng (Giám đốc Ban 2, Bộ NN&PTNT cũ) và Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân).

Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân (áo xanh đứng hàng đầu) tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Riêng bị cáo Thịnh, ngoài xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự còn đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội xem lại phần trách nhiệm dân sự đối với mình.

Trước đó, từ ngày 30/3 đến 7/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ, Hoàng Văn Thắng mức án 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung đối với cả 3 tội, bị cáo Dân phải chịu mức án chung là 14 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, gây ra tổng thiệt hại trên 350 tỷ đồng.

Trong số đó, hành vi của các bị cáo có chức vụ, quyền hạn như bị cáo Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ); Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ)... còn xâm phạm đến sự liêm chính của người có chức vụ, quyền hạn, giảm niềm tin của nhân dân; gây dư luận, tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, tòa xác định cần phải xử lý nghiêm các bị cáo, tương xứng với hành vi phạm tội.