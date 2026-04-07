Bị cáo hai lần từ chối nhận hối lộ được tuyên trả tự do tại tòa

Thứ Ba, 18:43, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại phiên tuyên án vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (cũ), Hội đồng xét xử đã tuyên trả tự do tại tòa với bị cáo Tạ Văn Thuyết (Giám đốc Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ), người đã hai lần từ chối nhận hối lộ của doanh nghiệp.

Ngày 7/4, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng và 22 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và gian lận đấu thầu xảy ra ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, gây tổng thiệt hại 350 tỷ đồng. 

bi cao hai lan tu choi nhan hoi lo duoc tuyen tra tu do tai toa hinh anh 1
Bị cáo Tạ Văn Thuyết tại phiên tòa. 

Trong số các bị cáo, ông Tạ Văn Thuyết (Giám đốc Ban 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) được tòa xác định là đã hai lần cương quyết từ chối "quà biếu" từ Giám đốc công ty Hoàng Dân - Nguyễn Văn Dân. "Chỉ đến khi bị cáo Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) chỉ đạo quyết liệt, Thuyết mới cung cấp file dự toán cho bị cáo Dân" - Chủ tọa tuyên đọc. 

Theo HĐXX, đối với bị cáo Thuyết thời gian tạm giam đã đủ để răn đe, giáo dục bị cáo. Thêm vào đó, bị cáo còn có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, cùng gia đình khắc phục hậu quả của vụ án...

Do đó, HĐXX xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo Thuyết ra khỏi đời sống xã hội, dù vẫn tuyên án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với bị cáo Thuyết về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

"Trả tự do tại tòa với bị cáo Tạ Văn Thuyết; giao UBND xã tại địa phương giám sát, quản lý bị cáo Thuyết" - Tòa tuyên đọc. 

Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Hải Thanh, với vai trò là Giám đốc Ban 1, Chủ đầu tư Dự án hồ Cánh Tạng, trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, Tạ Văn Thuyết đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Văn Thuật, Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định cung cấp file dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho công ty Hoàng Dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thuyết, Thuận đã copy file dự toán đã thẩm định của gói thầu số 17 đưa cho Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc công ty Hoàng Dân để lập hồ sơ dự thầu, chuẩn bị phương án giảm giá, giúp Liên danh Hoàng Dân - Trường Sơn - Thủy Lợi 4 trúng gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 16 tỷ đồng. 

Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân chỉ đạo nhân viên đưa cho Tạ Văn Thuyết số tiền 70 triệu đồng, đưa Nguyễn Văn Thuật 105 triệu đồng. Hai bị cáo Thuyết và Thuật bị truy tố và đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: tòa tuyên án TAND TP Hà Nội phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp
Xử lý sai phạm tại Ban Thi đua - Khen thưởng, nhiều cán bộ bị tuyên án

Xử lý sai phạm tại Ban Thi đua - Khen thưởng, nhiều cán bộ bị tuyên án

VOV.VN - Ngày 7/4, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt án tù đối với các bị cáo nguyên là cán bộ, công chức của Ban Thi đua - Khen thưởng (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang, nay là tỉnh Đồng Tháp) về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án ma túy liên quan đến ca sĩ Chi Dân: Vì sao người mẫu An Tây bị truy tố?

Vụ án ma túy liên quan đến ca sĩ Chi Dân: Vì sao người mẫu An Tây bị truy tố?

VOV.VN - Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, người mẫu An Tây (Andrea Aybar Carmona, quốc tịch Tây Ban Nha) nhiều lần sử dụng ma túy tại nhà và còn đưa ma túy cho bạn bè sử dụng.

Kẻ trộm xe đạp đã có 3 tiền án vẫn chưa tỉnh ngộ

Kẻ trộm xe đạp đã có 3 tiền án vẫn chưa tỉnh ngộ

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công vụ án trộm cắp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo, thu hồi tang vật trả lại cho người dân.

