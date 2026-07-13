Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm 15 bị can

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hà Duy (áo sọc xanh trắng).

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Trong số 19 bị can có Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) và Nguyễn Hà Duy (Giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi) bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra bước đầu, trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Theo chỉ đạo của bà Hằng, một số giám thị đã tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán không đúng quy chế. Trong đó có Nguyễn Hà Duy (Giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã trực tiếp vào phòng thi để hướng dẫn một số thí sinh làm bài môn Toán.