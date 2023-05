Giám đốc công ty "Tiếng nói hay" bị bắt vì đòi nợ kiểu "khủng bố tinh thần"

VOV.VN - Sáng nay (29/5), Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để củng cố, xử lý về hành vi đòi tiền người vay nợ bằng cách nhắn tin, khủng bố, đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng.