Giám đốc doanh nghiệp bị bắt quả tang mua pháo pháo lậu

Trước đó, ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an Đồn Hóa Tiến, huyện Minh Hóa bắt quả tang vụ tàng trữ pháo lậu.

Đối tượng Đinh Thành Nho đến trình diện tại cơ quan Công an (ảnh Công an Quảng Bình).

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đinh Thành Nho, 51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại 68, đóng tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình và Đinh Thành Quân, 30 tuổi là con trai Nho đang mua bán pháp trái phép pháo.

Đinh Thành Nho đã phóng xe ô tô đâm thẳng vào lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ để bỏ trốn.