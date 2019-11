Khởi tố 9X vận chuyển 18kg pháo lậu cho người lạ tại Hà Tĩnh

Đông được một người lạ mặt thuê vận chuyển 18kg pháo đến huyện Nghi Xuân để giao cho một người khác. Tuy nhiên, khi chưa hoàn thành nhiệm vụ thì Đông bị lực lực chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Doãn Đông.

Ngày 15/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Doãn Đông (SN 1993, trú tại xóm Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc) về tội vận chuyển hàng cấm.



Trước đó, vào khoảng 20h20 phút, ngày 12/11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại TDP 1, thị trấn Xuân An, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện đối tượng Nguyễn Doãn Đông có biểu hiện lạ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại hiện trường, lực lực chức năng thu giữ 17,83 kg pháo các loại.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận, được 1 người lạ mặt thuê chở số pháo trên đến địa bàn huyện Nghi Xuân để giao cho người khác. Tuy nhiên, khi đến khu vực chân cầu Bến Thủy II, thuộc địa phận TDP 1, TT. Xuân An thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ./.