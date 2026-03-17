Giăng bẫy trúng thưởng hội chợ ở Tây Ninh, 21 người bị khởi tố

Ngày 17/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 20 bị can để phục vụ điều tra, riêng Phạm Thị Yến được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Phước Văn, Mai Thị Nữ, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Thị Thúy, Đỗ Thanh Ngân, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Thanh Thảo, Đoàn Thị Huệ, Dương Hoài Nam Em, Phạm Văn Trung, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Bá Trình, Nguyễn Thị Xuân Thùy, Đặng Thị Thu Thảo, Lê Phúc Sơn, Phan Minh Trường, Đồng Thị Kim Yến và Đinh Thị Lượm.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của bà V.T.H, trú phường Thanh Điền, Tây Ninh (thuộc địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cũ) về dấu hiệu lừa đảo tại các gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng trong hội chợ Hương Trầm.

Tối 7/3/2026, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương kiểm tra hai điểm trò chơi tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên (thuộc địa bàn TP. Tây Ninh và huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cũ), phát hiện dấu hiệu gian dối nên mời các đối tượng liên quan làm việc.

Kết quả xác minh cho thấy, Trần Phước Văn và Mai Thị Nữ là hai đối tượng cầm đầu, từng có thời gian điều hành các gian hàng trò chơi hội chợ.

Lợi dụng việc các gian hàng được đăng ký hoạt động hợp pháp, nhóm này đã tổ chức dàn dựng kết quả bốc thăm nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi.

Từ sau Tết Nguyên đán 2026, Văn và Nữ cùng một số đối tượng đã thuê hai vị trí trong hội chợ Hương Trầm để mở gian hàng. Nhóm phân công vai trò cụ thể: người quản lý, người mời chào, người kiểm tra thăm và “cò mồi”. Tiền thu được hằng ngày được chia theo tỷ lệ, trong đó một phần lớn dành cho các đối tượng trực tiếp dụ dỗ người chơi.

Thủ đoạn chính là tạo cảm giác trúng thưởng ban đầu để thu hút người chơi, sau đó dẫn dụ sang hình thức “tích điểm đổi thưởng lớn” như điện thoại IPhone. Tuy nhiên, thực tế các rổ thăm không hề có lá trúng thưởng như niêm yết, mà chỉ chứa các phiếu “chúc bạn may mắn”. Những lá thăm trúng được giữ riêng và chỉ đưa ra khi cần tạo lòng tin.

Ngoài ra, khi kiểm tra kết quả, các đối tượng còn lén thêm phiếu “điểm” để dụ người chơi tiếp tục bỏ tiền nhằm đạt mốc điểm đổi thưởng giá trị cao, nhưng cuối cùng vẫn không thể trúng.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi có tổ chức, có sự phân công chặt chẽ giữa các đối tượng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, trong đó làm rõ vai trò của một số người có liên quan khác trong việc cho thuê mặt bằng để xử lý theo quy định.