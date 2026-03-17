Tạm giữ đối tượng cầm dao bắt người đi đường quỳ lạy ở Hà Nội

Ngày 16/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh tạm giữ hình sự Bùi Văn Dũng (SN 1990, trú tại thôn Thượng, xã Bình Minh) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Bùi Văn Dũng tại cơ quan công an.

Trước đó vào tối 15/3, Công an xã Bình Minh tiếp nhận tin báo của người dân về một nam thanh niên cởi trần, cầm dao chém người đi đường. Người này có biểu hiện không bình thường và thậm chí còn bắt người đi đường quỳ lạy xin tha thì mới cho đi qua.

Ngay sau đó, Công an xã Bình Minh đã đến hiện trường, khống chế thành công đối tượng. Nhà chức trách thu tang vật là 2 con dao, đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Đối tượng được xác định là Bùi Văn Dũng (SN 1990), có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Dũng từng đi điều trị rối loạn tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức và mới trở về địa phương từ cuối tháng 10/2025.

Điều tra xác định, khoảng 21h30 ngày 15/3, Dũng cầm 2 con dao đi từ nhà ra Quốc lộ 21B. Sau đó, Dũng dùng dao đe dọa người đi đường. Có một nạn nhân bị thương là chị H. (trú tại xã Ứng Thiên, Hà Nội) bị Dũng cầm dao chém vào cẳng tay.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.