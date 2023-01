Giúp bạn nghiện bỏ trốn sau khi giết người, một đối tượng bị khởi tố

Liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản xảy ra tại đồi cao su tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt đối tượng Pờ Văn Hà (SN 1977, ở bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ).

Đối tượng Pờ Văn Hà bị bắt khi giúp bạn nghiện chạy trốn sau khi gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 7/1 và quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Pờ Văn Hà (SN 1977, ở bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ) về tội che giấu tội phạm.

Quá trình điều tra, Pờ Văn Hà khai nhận: Do có quen biết với nhau từ trước vì nhiều lần cùng sử dụng chất ma túy, vào khoảng 16h ngày 7/1, ngay sau khi thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, đối tượng Lù Xuân Minh gọi điện cho Pờ Văn Hà để nhờ mua ma túy sử dụng.

Sau khi gọi điện, Minh đến nhà Hà để nhờ mua ma túy. Tại đây, biết Minh vừa thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản, nhưng Hà không đi tố giác tội phạm mà nhận của Minh hơn 200.000 đồng để đi mua ma túy và bánh mì về cùng sử dụng. Sau đó, Hà đưa Minh đến lán nương cách nhà mình khoảng 1km để trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng.

Đối tượng giết người Lù Xuân Minh bị bắt sau 4 ngày lẩn trốn trong rừng.

Đến khoảng 7h ngày 10/1, Minh gọi điện cho Hà mua giúp sữa, bánh mì, lương khô, thuốc lá và một chiếc điện thoại để soi đường và hứa sẽ cho Hà một chiếc điện thoại Iphone.

Hà đồng ý mua đồ và mang đến cho Minh. Sau khi nhận đồ, Minh đưa cho Hà một chiếc Iphone 7Plus. Thấy Minh không có tiền, Hà tiếp tục đưa cho Minh 50.000 đồng và bảo có cán bộ công an đang truy tìm, rồi chỉ đường cho Minh đi trốn.

Quá trình truy bắt đối tượng Lù Xuân Minh, Cơ quan công an huyện Phong Thổ đã triệu tập Hà đến làm việc và hỏi về hoạt động của Minh nhưng đối tượng này khai không biết Lù Xuân Minh. Hành vi của Hà gây nhiều khó khăn, cản trở cho việc điều tra làm rõ vụ án./.