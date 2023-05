Hà Nội: Bắt 2 đối tượng lập trang web giả báo chính thống để cưỡng đoạt tiền

Ngày 4/5, Công an TP Hà Nội thông tin: Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phước Hải (SN 1988, Bình Định) và Nguyễn Quang Dũng (SN 1986, Thái Nguyên) là hai cộng tác viên của các tạp chí có trụ sở trên địa bàn Hà Nội, đồng thời bắt Đinh Tiến Sơn (SN 1998, Ba Vì, Hà Nội) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Quang Dũng là chủ mưu trong vụ việc. Đối tượng này quản trị 18 trang web có giao diện giống các trang báo điện tử chính thống để người đọc bị nhầm lẫn. Sau đó, Dũng đi thu thập thông tin, chụp ảnh các công trình có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Hà Nội.

Bị can Nguyễn Quang Dũng (áo đen) và Đinh Tiến Sơn.

Khi có thông tin, hình ảnh, Dũng đăng lên các trang web "nhái" báo chính thống rồi gửi đường link cho Nguyễn Phước Hải. Hải đến gặp trực tiếp các chủ tịch phường - nơi có dấu hiệu sai phạm, xưng là cộng tác viên báo chí.

Đồng thời, các đối tượng nhắn tin đe doạ, yêu cầu đưa tiền để gỡ bài viết. Nếu không đưa tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục đăng các bài khác, cho đến khi nào nạn nhân gặp để đồng ý đưa tiền thì thôi.

Khi bị hại đồng ý đưa tiền, Hải sẽ chỉ đạo Đinh Tiến Sơn đến gặp nhận tiền về chia làm 3 phần: Dũng nhận 60%, Hải nhận 20% và Sơn nhận 20%.

Với thủ đoạn trên, Dũng đã đăng bài đe doạ rất nhiều phường thuộc TP Hà Nội từ năm 2019 đến nay.

Tang vật của vụ việc

Ngày 26/4, cơ quan chức năng đã bắt quả tang khi Sơn đang nhận tiền từ một nạn nhân. Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Những ai là bị hại của các bị can trên, đề nghị liên hệ về đến làm việc với cơ quan An ninh điều tra, địa chỉ 89 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0948083652; 069.219.4064.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các đơn vị và cá nhân nếu bị những đối tượng tự xưng cộng tác viên đăng bài phải ánh và đến gặp yêu cầu đưa tiền thì cần nâng cao cảnh giác, đồng thời báo với cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn./.