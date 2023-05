Tạm giữ hình sự thanh niên giả mạo công an để cưỡng đoạt tài sản

Nguyễn Văn Vũ (31 tuổi) trú thôn Phú Quý 1, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị Công an huyện Núi Thành tạm giữ hình sự vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tang vật được cơ quan công an tạm giữ là 1 điện thoại di động hiệu Vivo Y50.

Khu vực Công viên Núi Thành, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, lúc 9h ngày 28/4, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin tố giác tội phạm của Nguyễn Trung Thành (15 tuổi) trú thôn Long Bình, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Theo đó, khoảng 0h ngày 28/4, Thành và bạn ngồi chơi tại khu vực Công viên Núi Thành, thuộc khối phố 3, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành thì bị một người đeo khẩu trang, tự xưng là công an yêu cầu kiểm tra vì nghi Thành và bạn sử dụng ma tuý. Vì cho rằng là công an thật nên Nguyễn Trung Thành và bạn không phản kháng lại, sau đó đối tượng này đã lấy của Thành một điện thoại di động hiệu Vivo trị giá 6,9 triệu đồng rồi bỏ đi.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành đã phân công các tổ công tác tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Đến khoảng 14h ngày 28/4, Cơ quan công an đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Vũ là người thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên. Tại trụ sở công an huyện Núi Thành, Nguyễn Văn Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.