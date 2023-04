Hà Nội liên tiếp xử phạt các trường hợp đăng tải tin sai sự thật

Ngày 13/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Hoài Đức vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với N.X.T (sinh năm 1996, trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức) về hành vi "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân" theo điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Qua rà soát, nắm tình hình trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Hoài Đức phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải nội dung “Từ ngày 16/3/2023, Đối tượng nào không đeo đồng hồ Gshock phạt tiền 102.000.000 vnđ” kèm theo hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc xác định tài khoản Facebook là của N.X.T.

Tiến hành làm việc, N.X.T đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 29/3, một người phụ nữ tên T. (sinh năm 1989, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) điều khiển xe môtô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm tại khu vực chợ Ngọc Thụy. T. bị tổ công tác của Công an phường Ngọc Thụy kiểm tra, lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Sau đó, người phụ này đã sử dụng tài khoản zalo đăng tải bài viết với nội dung nói xấu, xúc phạm uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an.

Qua xác minh, Công an quận Long Biên đã tiến hành làm việc với T. Tại cơ quan Công an, T. đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T. về hành vi "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân"./.