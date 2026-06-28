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Hà Nội tăng mạnh mức xử phạt với hành vi vi phạm về căn cước, cư trú từ ngày 1/7

Chủ Nhật, 10:58, 28/06/2026
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Từ đầu tháng 7 tới, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt cao hơn quy định hiện hành với hàng loạt hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú; quản lý, sử dụng thẻ căn cước…

Trên cơ sở Luật Thủ đô sửa đổi, nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm, Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội đã quy định mức xử phạt cao hơn với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, căn cước điện tử; xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài…

Các hành vi được tăng mức xử phạt tập trung ở 6 nhóm. Trong đó, nhóm vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú có 12 hành vi, với mức phạt từ 3 - 6 triệu đồng đối với các hành vi như tẩy xóa giấy tờ cư trú, cho mượn thông tin cư trú trái quy định hoặc không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký cư trú khi đủ điều kiện. Cơ sở kinh doanh lưu trú không thông báo lưu trú từ 4 đến 8 người bị phạt từ 6 - 12 triệu đồng.

Nhóm vi phạm quy định về cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước có 2 hành vi với mức xử phạt đến 6 triệu đồng.

Cụ thể, mức phạt từ 3 - 6 triệu đồng được áp dụng với các hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú; Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật; Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Ngoài ra, cá nhân cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi sẽ bị phạt từ 6 - 12 triệu đồng.

Với các vi phạm liên quan đến căn cước, mức phạt từ 3-6 triệu đồng được áp dụng với một trong các hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại của người khác;

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung của thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, giấy xác nhận số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại.

Đáng chú ý, mức phạt về vi phạm các quy định quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự từ 15 - 30 triệu đồng.

Nhóm vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và đi lại có 7 hành vi được tăng mức phạt, dao động từ 1 - 40 triệu đồng.

Theo nhiều người dân, việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi trên là cần thiết vì các thông tin về cư trú và căn cước liên quan trực tiếp đến quản lý dân cư, an ninh trật tự. Chế tài nghiêm hơn sẽ góp phần hạn chế các hành vi khai báo sai, sử dụng giấy tờ không đúng quy định hoặc vi phạm trong quản lý cư trú.

Bà Bùi Thanh Hồng - cán bộ hưu trí phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội - cho rằng, mức phạt cao hơn sẽ nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Khi chế tài đủ sức răn đe, người dân sẽ chủ động thực hiện đúng quy định về đăng ký cư trú, bảo quản và sử dụng thẻ căn cước, từ đó giảm các vi phạm phát sinh.

Đồng thời, việc này cũng góp phần xây dựng môi trường quản lý hiện đại, minh bạch. Khi dữ liệu dân cư và căn cước được quản lý chính xác, việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và bảo đảm an ninh sẽ thuận lợi, hiệu quả hơn.

“Tôi đề nghị cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn rõ các quy định mới, tạo điều kiện để người dân thực hiện đúng thủ tục trước khi áp dụng xử phạt nghiêm; đồng thời việc xử phạt cần minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định” - bà Hồng kiến nghị.

Theo Huệ Linh/Anninhthudo.vn
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