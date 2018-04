Hai đối tượng bịt mặt cướp túi xách của người đi đường ra đầu thú

Chiều 26/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Nông Cống vừa tuyên truyền, vận động thành công hai đối tượng Nguyễn Hữu Phương (31 tuổi) và Lê Thanh Định (33 tuổi) cùng trú tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, Phương và Định đã mua khẩu trang bịt mặt, tháo biển số xe máy sau đó đi từ xã Vạn Thiện đến xã Tế Lợi. Trên đường đi 2 đối tượng bắt gặp 2 người phụ nữ đi xe máy cùng chiều nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Khi Định điều khiển xe máy ép sát 2 người phụ nữ, Phương ngồi sau đã nhanh chóng giật chiếc túi xách của người phụ nữ ngồi sau rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong túi xách có 1 điện thoại di động, 4 tờ tiền Thái Lan mệnh giá 1.000 bath và 40 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng gần 45 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định./.