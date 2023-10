Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của cháu T.Q.T. (sinh năm 2001, trú tại khu 2, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Theo đơn của cháu T., trưa 14/7, cháu để xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha tại trước cửa phòng trọ ở ngõ 160, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương và bị kẻ gian trộm cắp.

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nổi nên đối tượng Nguyễn Đức Trường (sinh năm 2006, trú tại số nhà 15/70/88, đường Vũ Hựu, khu 2, phường Thanh Bình, TP.Hải Dương) và Nguyễn Công Tuấn (sinh năm 2006, trú tại thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, thuê trọ tại nhà 15B, ngõ 125 An Thái, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Hai đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế.

Nguyễn Đức Trường (áo trắng bên trái) và Nguyễn Công Tuấn (bên phải ảnh).

Tiếp tục điều tra, xác minh, cơ quan công an phát hiện Trường và Tuấn thường đi lang thang trên các tuyến phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trộm cắp xe máy, bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Công Tuấn khai nhận đã cùng một số đối tượng khác gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 21 vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 1 vụ tại tỉnh Hưng Yên và 1 vụ tại thành phố Hải Phòng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Công Tuấn về tội trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173, Bộ Luật Hình sự.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng khác.