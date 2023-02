Hai nhóm 40 đối tượng dàn trận hỗn chiến đúng Ngày Lễ tình nhân

“Đều còn rất trẻ nhưng các đối tượng tỏ ra hết sức manh động trong việc tổ chức bàn bạc, chuẩn bị hung khí và ra tay với nhóm đối thủ, bất kể hậu quả xảy ra”, chỉ huy đội CSHS Công an huyện Phú Xuyên cho biết.

Theo điều tra ban đầu, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm choai choai; một nhóm do Bùi Phương Duy (SN 2004, trú ở huyện Phú Xuyên) cầm đầu, với khoảng 13 đối tượng đều trú ở Phú Xuyên. Và nhóm do Vũ Hồng Quân (SN 2007, trú ở huyện Thường Tín, Hà Nội) cầm đầu, lên đến gần 30 đối tượng.

Hơn 40 đối tượng trong hai nhóm này đều thuộc thế hệ 10X, cư trú ở các huyện Phú Xuyên, Thường Tín và tỉnh Hà Nam.

Các đối tượng trong vụ án đều ở thế hệ 10X

Do có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội Facebook nên ngày 14/2, hai “đại ca” Bùi Phương Duy và Vũ Hồng Quân thách thức, hẹn gặp nhau ở địa bàn Nguộn, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, để quyết đấu.

Khoảng 20h cùng ngày, nhóm Bùi Phương Duy di chuyển bằng nhiều xe máy đến khu vực đê sông Nhuệ thuộc thôn Phú Gia, với “đồ nghề” gồm dao mèo, dao chọc tiết lợn hàn tuýp sắt, vỏ chai thủy tinh. Khi đi đến đầu đường rẽ vào UBND xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, nhóm Duy dừng lại, đứng bàn bạc mấy phút thì bị rất đông người dân trong làng ra đuổi. Đám choai choai sợ hãi bỏ chạy.

Cùng thời điểm này, nhóm của Vũ Hồng Quân cũng di chuyển trên nhiều xe máy với hung khí tự chế, vỏ chai thủy tinh, đến điểm hẹn quyết chiến với nhóm Duy. Trên đường đi, các đối tượng điều khiển xe máy cầm theo hung khí đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng bấm còi inh ỏi khiến người đi đường hoảng sợ, phải dạt hết vào lề đường cho các đối tượng đi qua.

Đến khu vực thôn Tri Lễ, xã Quang Trung, nhóm của Quân bắt gặp một số thành viên trong nhóm Duy phóng ngược chiều. Một đối tượng trong nhóm Duy cầm dao chọc tiết lợn hàn tuýp sắt vung chém về phía nhóm của Quân, trúng phần mặt 1 đối thủ. Lập tức, nhóm Quân quay xe lại đuổi và dùng chai thủy tinh ném về trúng chiếc xe máy kẹp 3 của nhóm Duy, khiến cả ba bị ngã ra đường.

Bị trúng vỏ chai trong khi chạy tốc độ cao nên 1 trong 3 thiếu niên trên xe đã bất động tại chỗ; còn 2 người kia vùng chạy thoát. Kiểm tra thấy đối thủ không cử động nên các đối tượng trong nhóm của Quân phóng xe bỏ đi.

Hậu quả, thiếu niên nằm bất động sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán bị thương ở đầu gối chân phải, liệt 1/2 người bên phải, máu tụ dưới màng cùng trán, thái dương, đỉnh, dập não xuất huyết đỉnh, vỡ lún xương đỉnh. Ngoài ra, 2 người thuộc nhóm Duy, Quân cũng bị thương tích nhẹ.

Chỉ huy đội CSHS Công an huyện Phú Xuyên cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, các đối tượng thuộc 2 nhóm trên cố tình tản mát để tránh sự truy xét, bắt giữ của cơ quan Công an. Sự tham gia, liên quan của rất đông đối tượng trong 2 ổ nhóm cũng là yếu tố gây khó khăn đối với công tác điều tra, xác minh. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất trong đấu tranh với loại tội phạm đang có dấu hiệu phức tạp ở nhiều địa bàn này, lực lượng CSHS Công an huyện Phú Xuyên đã kiên trì rà, dựng, và lần lượt triệu tập, bắt giữ gần như toàn bộ các đối tượng liên quan, đặc biệt xác định vai trò của các đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.