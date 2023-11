Hải Phòng: 2 đối tượng “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, lao xe vào CSGT

Khoảng 13h ngày 5/11, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT – TT) Công an quận Ngô Quyền phối hợp Đội CSGT-TT Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn, nơi xảy ra vụ việc

Thời điểm này, 2 nam thanh niên đi trên xe mô tô BKS 28N1-025.03 (hướng từ đường Phủ Thượng Đoạn về đường Nguyễn Bình Khiêm) không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, bất ngờ tăng ga và lạng lách với ý định bỏ chạy và đâm xe vào 2 cán bộ thuộc Đội CSGT-TT, Công an quận Ngô Quyền đang làm nhiệm vụ là Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Lê Doãn Minh.

Vụ va chạm làm 2 cán bộ CSGT ngã xuống đường và bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau đó, các đối tượng gây ra vụ việc bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ tại chỗ.

Đối tượng Phạm Ngọc Hùng, người cầm lái xe mô tô lao vào cán bộ tổ công tác.

Kết quả xác minh nhanh tại Công an phường Đông Hải 1, thanh niên điều khiển phương tiện đâm vào cán bộ Đội CSGT –TT Công an quận Ngô Quyền là Phạm Ngọc Hùng (SN 1992, trú tại thôn Cao Bạc Đoài, xóm 5, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; hiện thuê nhà tại số 40 Bình Kiều, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng). Người ngồi sau xe là Nguyễn Xuân Tuấn (cùng trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Hùng về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.