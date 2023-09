Hải Phòng: Khởi tố "ma men" lái ô tô tông vào CSGT

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa khởi tố Hoàng Văn Linh (SN 1983, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) với tội danh vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ và lái xe tông vào chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT).

Tài xế Hoàng Văn Linh và phương tiện xe mô tô công tác bị hư hỏng. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao

Tối 10/9, Đội CSGT Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) thành lập chốt kiểm soát nồng độ cồn thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện An Dương. Đến khoảng 19 giờ 55 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 15A-577.63 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe Hoàng Văn Linh đã không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển phương tiện bỏ chạy, tông thẳng vào một cán bộ Công an huyện An Dương khiến người này bị xây xát, thương tích vùng chân, xe mô tô công tác hư hỏng. Đến khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, Linh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại trụ sở Công an, qua kiểm tra phát hiện đối tượng Linh vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,688 mlg/lít khí thở.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo đúng định của pháp luật.