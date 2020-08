Hải Phòng phát hiện nhiều thiết bị gian lận trong thi cử

Chiều tối 7/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hải Phòng) phối hợp Công an phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) và lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra nhà 16, lô 18 Khu tái định cư phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Thiết bị điện tử siêu nhỏ nhằm mục đích gian lận trong thi cử được lực lượng chức năng phát hiện.



Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 26 bộ tai nghe dây và 7 bộ thẻ tai nghe ATM siêu nhỏ, là những thiết bị điện tử thường được dùng vào mục đích gian lận trong thi cử.



Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn T.T.H (sinh năm 1992, chủ nhà 16 lô 18 Khu tái định cư phường Sở Dầu) đang cho khách thuê 1 bộ tai nghe không dây siêu nhỏ.

Các lực lượng chức năng Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.