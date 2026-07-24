Hai "quái xế" lĩnh án tù vì thông chốt, tông trọng thương cảnh sát

Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hai bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân, cùng 19 tuổi về tội Giết người. Tòa đã tuyên án hai bị cáo này lần lượt là 10 năm tù với Nguyễn Bá Hoàng Nam và 5 năm tù với Nguyễn Văn Quân về tội danh nêu trên.

Hai bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Xuân Ân)

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, ngày 21/8/2025, Nam tự ý lấy chìa khóa xe máy của bạn cùng phòng trọ để đi chơi. Tối cùng ngày, Nam đón Quân từ Mê Linh về khu vực Tây Hồ. Thời điểm này, Thủ đô Hà Nội đang tổ chức diễn tập cho sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80).

Quá trình di chuyển qua cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ, Nam phóng xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Khoảng 20h cùng ngày, Nam lái xe chở Quân đến khu vực Nghi Tàm thì gặp chốt của Tổ công tác Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ bảo vệ sự kiện.

Dù thấy hiệu lệnh dừng xe, Nam không giảm tốc độ mà tiếp tục điều khiển xe đâm thẳng vào người của Đại úy Lê Đình C., cán bộ phòng Cảnh sát cơ động, đang đứng trực tại chốt có rào chắn.

Hiện trường vụ việc ngày 21/8/2025. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cú đâm khiến Đại úy C. văng ra đường khoảng 5m và bất tỉnh. Xe máy cũng bị đổ, hai bị cáo ngã ra đường. Sau đó, anh C. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhưng bị tổn hại 73% sức khỏe. Trong khi đó, Nam được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nam Thăng Long, còn Quân chỉ bị xây sát nhẹ nên được đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Sau khi lượng hình, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bá Hoài Nam mức án 10 năm tù, Nguyễn Văn Quân mức án 5 năm tù cùng về tội Giết người.