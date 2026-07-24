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Hải Phòng truy tìm nghi phạm đâm người phụ nữ tử vong trước khách sạn

Thứ Sáu, 09:09, 24/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang truy tìm Phạm Văn Chiến để điều tra vụ án giết người xảy ra tại phường Lưu Kiếm. Nghi phạm bị xác định dùng hung khí đâm một phụ nữ tử vong trước cửa khách sạn rồi lái xe máy bỏ trốn.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng phát đi thông báo truy tìm Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, trú tại Phong Cầu, xã Kiến Minh) để điều tra vụ án có dấu hiệu “Giết người” xảy ra trên địa bàn phường Lưu Kiếm.

Theo thông báo, khoảng 23h ngày 22/7, tại khu vực nút giao đường 10, trước cửa khách sạn Việt Úc thuộc phường Lưu Kiếm, chị Trần Thị Ánh (sinh năm 1989, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) đang ngồi trên xe máy đỗ trước khách sạn thì bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, kẻ này nhanh chân lái xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

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Công an TP Hải Phòng phát thông báo truy tìm nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định nghi phạm là Phạm Văn Chiến. Thời điểm bỏ trốn, Chiến sử dụng xe máy Honda Wave màu xanh mang biển kiểm soát 16H8-4697.

Để phục vụ điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đề nghị công an các đơn vị, địa phương và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Phạm Văn Chiến cần khẩn trương thông báo cho đơn vị tại địa chỉ số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng hoặc liên hệ với cán bộ Nguyễn Văn Phú, Phó Đội trưởng Đội 2 theo số điện thoại 0972.936.789.

Tiến Thắng VTC News
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