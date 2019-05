Hai thanh niên từ Hà Nội vào Đà Nẵng trộm ô tô

Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công vụ 2 thanh niên từ Hà Nội vào Đà Nẵng trộm xe ô tô. Sáng nay (20/5), lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thưởng nóng Công an quận về thành tích bắt nhóm trộm ô tô liên tỉnh.

Chiếc xe ô tô, tang vật của vụ án.

Trước đó, vào 19h45 tối 1/5, chị Trần Thị Thanh Mỹ, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng lái ôtô Lexus màu đen đến uống cà phê tại một quán trên đường Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng. Đến 21h30, khi ra về thì thấy ôtô biến mất nên chị Mỹ đã báo công an.

Chiếc xe này chị Mỹ mua của một người ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng, trích xuất hình ảnh camera để điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự xác định chiếc xe bị mất đang chạy ở tại Hà Nội.

Ngày 8/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội xác định chiếc xe ô tô bị mất xuất hiện tại chung cư khu đô thị Thanh Hà Cienco5 và thường xuyên di chuyển qua lại khu vực đô thị mới Ecopark ở Hưng Yên.

Ngày 10/5, Tổ công tác phối hợp công an địa phương đột kích, kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị Ecopark, bắt giữ Lê Văn Tùng (27 tuổi) và Vi Quang Vinh (24 tuổi) cùng 4 đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, Tùng và Vinh khai nhận đã lấy trộm xe Lexus nhưng không khai báo nơi cất giấu xe. Cơ quan công an khám xét khẩn cấp căn hộ của các đối tượng, thu giữ chìa khóa xe, giấy tờ mang tên chị Trần Thị Thanh Mỹ. Lúc này Tùng mới khai nhận cất giấu xe tại 1 gara ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Lực lượng công an đã thu giữ chiếc xe khi xe này đang thay đổi được nửa màu sơn.

