Hành trình triệt phá băng trộm liên tỉnh

Mới đây, Công an tỉnh Bạc Liêu đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với băng nhóm thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần bảo đảm ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Trần Minh Thiên – Đối tượng cầm đầu băng nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh

Một chuyên án nhanh chóng được xác lập…

Theo chia sẻ của Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu: “Khoảng đầu tháng 3/2023, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm tài sản. Lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng phân công lực lượng rà soát địa bàn, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Qua đó, xác định được một băng nhóm hoạt động liên tỉnh, thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản theo hình thức đột nhập. Trên cơ sở đó, ngày 8/3/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ký Quyết định xác lập Chuyên án đấu tranh”.

Ban Chuyên án đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trong và ngoài tỉnh tiến hành xác minh các đối tượng trong băng nhóm; đồng thời rà soát, tổng hợp các vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Qua đó xác định Trần Minh Thiên (sinh năm 1996, ngụ ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) là đối tượng cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng ngoài tỉnh thực hiện các vụ trộm đột nhập vào ban đêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hình ảnh camera ghi lại quá trình các đối tượng đột nhập một cửa hàng điện thoại lấy trộm tổng số tài sản hơn 1,5 tỷ đồng

Đặc biệt, trong thời gian đấu tranh Chuyên án, khoảng 2h sáng ngày 24/3/2023, một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn Khóm 2, Phường 8, thành phố Bạc Liêu bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 150 triệu đồng, 85 điện thoại di động hiệu Iphone, tổng trị giá tài sản thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án xác định vụ trộm này do Trần Minh Thiên và đồng bọn thực hiện. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện vụ trộm tại cửa hàng điện thoại di động, Trần Minh Thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Tên cầm đầu cùng những “chân rết” sa lưới

Với tinh thần quyết tâm phá án, các thành viên Ban Chuyên án đã không ngại gian khổ, ngày đêm “rong ruổi” khắp các tỉnh, thành miền Tây, qua đó xác định Trần Minh Thiên đang lẩn trốn trên địa bàn ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên kịp thời phối hợp với công an địa phương nhanh chóng bắt giữ.

Ban Chuyên án đã mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Tèo (phải) và Mai Xuân Dũng (trái) về hành vi “Trộm ắp tài sản”

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban Chuyên án đã mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Tèo (sinh năm 1991, ngụ Khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau) và Mai Xuân Dũng (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Trộm cắp tài sản” vào ngày 06/4/2023, khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn Khóm 3, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1991, ngụ Khóm 6, Phường 7, thành phố Bạc Liêu) và Nguyễn Hữu Thanh Xuân (sinh năm 1991, ngụ Khóm 1, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án tiếp tục khám phá ra một vụ trộm cắp với số tài sản lớn cách đây hơn 1 năm. Cụ thể, khoảng 2h sáng ngày 21/02/2022, Trần Minh Thiên còn cùng với đồng bọn đột nhập vào một căn nhà trên địa bàn Phường 3, thành phố Bạc Liêu lấy trộm tổng số tài sản hơn 430 triệu đồng, bao gồm số tiền 260 triệu đồng, nhiều loại trang sức tổng trọng lượng hơn 3,2 lượng vàng.

Ban Chuyên án đã xác định đối tượng cùng thực hiện vụ trộm trên là Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1993, ngụ xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) nên đã nhanh chóng phối hợp Công an huyện Châu Thành A bắt giữ nghi phạm vào chiều ngày 28/6/2023.

Nguyễn Hoàng Hải (trái) và Nguyễn Hữu Thanh Xuân (phải) nhanh chóng bị bắt về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”

Các đối tượng trong băng nhóm là những con nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự thường trú tại các tỉnh, thành tập hợp lại, do Trần Minh Thiên là đối tượng cầm đầu. Chúng thực hiện trên 100 vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thủ đoạn hoạt động của băng nhóm này là mang theo hung khí, đi thành nhóm khoảng 2 - 3 người, đột nhập vào ban đêm để trộm các loại tài sản có giá trị cao như tiền, trang sức, đồng hồ hiệu,… Tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ trộm là trên 10 tỷ đồng.

“Tính đến thời điểm hiện tại, chuyên án đấu tranh với băng nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh bước đầu đã thành công, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can gồm: Trần Minh Thiên, Huỳnh Văn Tèo, Mai Xuân Dũng, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hữu Thanh Xuân và Nguyễn Văn Giàu về các hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung điều tra, truy tố các bị can” – Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo cho biết thêm.

Ban Chuyên án tiếp tục khám phá ra một vụ trộm cắp với số tài sản lớn cách đây hơn 01 năm, đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Giàu

Việc triệt phá thành công băng nhóm trộm liên tỉnh không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm của các thành viên Ban Chuyên án, mà còn góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên của địa bàn.