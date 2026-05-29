Hé lộ cuộc sống của những em bé sinh ra trong trại giam

Chỉ còn 3 tháng nữa con phải rời xa mẹ

V.T.H (SN 1995, quê Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh) đang chấp hành án phạt 13 năm 2 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Trại giam Phú Sơn 4 của Bộ Công an. Sau hơn 3 năm cải tạo, điều khiến nữ phạm nhân day dứt nhất không chỉ là những sai lầm trong quá khứ mà còn là thời khắc sắp phải xa con nhỏ sinh ra trong trại giam.

H từng là chủ một trường mầm non tư thục tại Bắc Giang cũ, đồng thời cô cũng kinh doanh bất động sản. Đúng lúc dịch COVID-19 bùng phát, thị trường bất động sản lao dốc, trường mầm non phải dừng hoạt động, kinh doanh rơi vào tình trạng thua lỗ, H không thể trả nợ được những khoản vốn cô đã huy động. Cô đã bùng nợ rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, cô đã bị bắt lại sau đó và bị tòa tuyên phạt 13 năm 2 tháng tù.

“Thứ nhất là do lòng tham, thứ hai là do chủ quan, thiếu hiểu biết về pháp luật. Khi nảy sinh lòng tham, mình sẽ mù quáng và không nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu như hôm nay”, H nói trong ân hận.

Khi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phú Sơn 4, H mới phát hiện mình mang thai. Gần 3 năm qua, cô sinh và nuôi con ngay trong trại giam dưới sự hỗ trợ của cán bộ quản giáo và các chế độ dành cho trẻ nhỏ theo quy định.

Theo H, con gái cô hiện gần 3 tuổi, được hỗ trợ sữa, bỉm và đồ ăn bổ sung hàng tháng. Các cán bộ quản giáo cũng thường xuyên quan tâm, chăm sóc đặc biệt đối với các cháu nhỏ sinh sống cùng mẹ trong trại giam.

“Ban giám thị và cán bộ quản giáo luôn động viên, chia sẻ để tôi yên tâm cải tạo. Bé cũng được hưởng đầy đủ chế độ chính sách, được hỗ trợ thêm tiền sữa, bỉm và đồ ăn”, H chia sẻ.

Nữ phạm nhân cho biết, con được làm giấy khai sinh ngay tại trại giam sau khi chào đời. Tuy nhiên, theo quy định, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa khi đủ 36 tháng tuổi, em bé sẽ rời trại giam để về sống cùng người thân bên ngoài. Đó cũng là điều khiến H nhiều đêm trăn trở. Cô cho biết bản thân luôn chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực cải tạo và mong sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình, làm lại cuộc đời sau những sai lầm đã qua.

Nỗi lo tái hòa nhập

Tại Trại giam Phú Sơn 4, nữ phạm nhân N.T.T.H (SN 1984, quê ở Thái Nguyên), đang chấp hành án phạt 15 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”. Sau hơn 6 năm chấp hành án tù, nữ phạm nhân cho biết điều day dứt lớn nhất là cái giá quá đắt phải trả cho sai lầm xuất phát từ lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật.

Theo chia sẻ, trước khi phạm tội, N.T.T.H từng làm việc tại ngân hàng A.B. Áp lực thua lỗ trong làm ăn, khó khăn tài chính cùng suy nghĩ muốn nhanh chóng thay đổi cuộc sống đã khiến chị thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. “Lúc đó tôi cũng biết là mình vi phạm pháp luật, nhưng vì cái tôi quá lớn, lại đang túng quẫn nên muốn tìm cách trang trải khó khăn trước mắt. Nguyên nhân xuất phát từ lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp luật”, N.T.T.H bày tỏ.

Hiện nữ phạm nhân đã chấp hành án được 6 năm 7 tháng và còn gần 7 năm nữa mới mãn hạn tù. Chị cho biết khoảng thời gian cải tạo trong trại giam giúp bản thân nhìn nhận rõ hơn giá trị của sự trung thực và bài học về sự bằng lòng với những gì mình có. “Bài học lớn nhất là phải sống trung thực, làm ăn lương thiện, không nản chí dù khó khăn đến đâu và phải hiểu biết pháp luật trước khi làm bất cứ việc gì”, H chia sẻ.

N.T.T.H cho rằng, cái giá của hành vi phạm tội là quá lớn khi đánh mất gần như tất cả, từ công việc, cuộc sống ổn định đến khoảng thời gian được ở bên gia đình. “Cái giá phải trả quá đắt, mất hết gần như mọi thứ”, nữ phạm nhân nghẹn ngào.

Dù vậy, điều khiến chị có thêm động lực cải tạo là sự quan tâm của cán bộ quản giáo cùng việc gia đình thường xuyên thăm nuôi. N.T.T.H cho biết chị đã có gia đình và hai con nhỏ, may mắn vẫn nhận được sự động viên từ người thân trong suốt thời gian thi hành án.

Theo nữ phạm nhân, tại Trại giam Phú Sơn 4, các phạm nhân nữ luôn được quan tâm cả về đời sống lẫn tinh thần. Hàng tuần, cán bộ quản giáo và cán bộ giáo dục đều tổ chức phổ biến nội quy, giáo dục pháp luật và động viên chị em chấp hành tốt quy định, tích cực lao động cải tạo.

N.T.T.H cũng cho biết mình đang nằm trong diện xem xét tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên, càng gần ngày trở về, chị càng cảm thấy tự ti và lo lắng trước ánh nhìn của xã hội. Từ trải nghiệm của bản thân, nữ phạm nhân nhắn nhủ mọi người cần trang bị kiến thức pháp luật trước khi thực hiện bất cứ công việc nào, tránh để lòng tham và áp lực cuộc sống dẫn đến những sai lầm phải trả giá bằng cả tương lai.

“Tôi chỉ mong mọi người chia sẻ, yêu thương và không kỳ thị những người từng chấp hành án phạt tù. Tôi mong có cơ hội tìm được công việc ổn định để làm ăn lương thiện, làm lại cuộc đời”, nữ phạm nhân N.T.T.H. mong mỏi.

Bảo đảm chế độ chăm sóc phạm nhân nữ mang thai, nuôi con nhỏ

Thiếu tá Trần Ngọc Tùng, cán bộ Trại giam Phú Sơn 4 cho biết, hiện đơn vị đang quản lý hơn 1.200 phạm nhân nữ chấp hành án. Trong đó, những trường hợp mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đều được áp dụng chế độ chăm sóc riêng theo quy định của pháp luật.

Theo thiếu tá Trần Ngọc Tùng, căn cứ Điều 10 Nghị định 118, phạm nhân nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ được bảo đảm chế độ ăn tăng gấp đôi định lượng thông thường. Khẩu phần ăn có thể được hoán đổi theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ nhằm phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người. Bên cạnh đó, các phạm nhân sinh con trong trại giam còn được cấp những vật dụng cần thiết để chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Ngoài chế độ dinh dưỡng, các phạm nhân nữ mang thai còn được theo dõi sức khỏe định kỳ, khám thai thường xuyên theo quy định. Trong thời gian mang thai, phạm nhân được bố trí công việc nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi.

Đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi sống cùng mẹ trong cơ sở giam giữ, chế độ ăn được áp dụng tương đương trẻ dưới 4 tuổi tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành. Vào các dịp lễ, Tết, Tết Trung thu hay Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các cháu được hưởng chế độ ăn tăng gấp 5 lần ngày thường.

Theo Thiếu tá Trần Ngọc Tùng, chế độ chăm sóc đặc biệt với phạm nhân nữ mang thai, nuôi con nhỏ và được quan tâm dành cho những công việc nhẹ nhàng khi chấp hành án

Thiếu tá Trần Ngọc Tùng cho biết thêm, đối với những trẻ theo mẹ vào trại giam, khi đủ 36 tháng tuổi, nếu gia đình có nguyện vọng đón về nuôi dưỡng, trại giam sẽ phối hợp cùng thân nhân hoàn tất các thủ tục để đưa trẻ trở về địa phương. “Trường hợp không có thân nhân đón nhận, trại sẽ làm thủ tục chuyển các cháu tới trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục được chăm sóc, học tập”, thiếu tá Trần Ngọc Tùng thông tin.

Theo cán bộ Trại giam Phú Sơn 4, việc thực hiện đầy đủ chế độ đối với phạm nhân nữ mang thai và trẻ nhỏ không chỉ bảo đảm quyền lợi theo quy định pháp luật mà còn góp phần giúp các phạm nhân yên tâm cải tạo, sớm tái hòa nhập cộng đồng.