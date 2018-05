Hiện trường vụ thảm án hiếp dâm không thành giết 4 người ở Cao Bằng

Nạn nhân Triệu Thị Phương bị nghi phạm Lý Đình Khánh sát hại ngay trước cửa nhà của chị Triệu Thị Coi (em dâu của nạn nhân). Ngoài chị Phương, Khánh còn ra tay giết hại cháu Triệu văn Tiến, sinh năm 2012 và cháu Triệu Thị Uyên, sinh năm 2016, còn bà Lý Thị Dâm, sinh năm 1932 bị Khánh chém làm thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Gây án xong Khánh quay lại nhà Phương nhằm tìm và sát hại hai con của chị Phương là cháu Triệu Thị Kim Ngân, sinh năm 2008 và Triệu Thị Kim Nga, sinh năm 2013, nhưng may mắn hai cháu đã kịp chạy thoát. Tên Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn. Căn nhà nằm trên trục đường đến Quốc lộ 3. Lý Đình Khánh tại cơ quan điều tra. Theo kết quả đấu tranh khai thác ban đầu, nguyên nhân của vụ việc được cho là do Khánh muốn cưỡng hiếp chị Phương nhưng bị chị Phương chống cự nên nghi phạm đã ra tay sát hại chị Phương và 3 người nhà của nạn nhân. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ huy động tối đa lực lượng điều tra vụ việc và đã bắt được hung thủ sau hơn 2 giờ truy tìm. Người dân bàng hoàng trước vụ thảm sát khiến 4 người thiệt mạng. Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án và trao tiền hỗ trợ hậu sự cho những người thiệt mạng.

