Hình phạt nào cho người phụ nữ hàng hung 2 nhân viên đường sắt ở Đà Nẵng

Liên quan đến vụ việc xảy ra tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, TS, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng đại diện văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi của người phụ nữ và con gái thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời gây mất an ninh trật tự tại nơi công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h05 ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, khi chị Trương Thị Diệp Th. (SN 1989, trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng T. (SN 1982, trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn, Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) điều khiển phương tiện cố tình vượt qua rào chắn nhưng bị ngăn cản.

Không chấp hành hiệu lệnh, người phụ nữ này xảy ra cự cãi, sau đó cùng con gái là N.P.H.Q. (SN 2008) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn. Mặc dù được người dân can ngăn, hai mẹ con vẫn tiếp tục hành hung, gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ hình sự, đồng thời thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, căn cứ vào diễn biến vụ việc thể hiện qua clip và kết quả xác minh ban đầu, hành vi của hai mẹ con người phụ nữ đã có dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Việc cơ quan điều tra áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp là hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Luật sư phân tích, trong trường hợp nạn nhân có thương tích và có đơn đề nghị xử lý, cơ quan chức năng có thể xem xét khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đặc biệt, nếu hành vi được xác định mang tính chất côn đồ, mức xử lý sẽ nghiêm khắc hơn.

Trong trường hợp chưa đủ căn cứ để xử lý về tội danh này, các đối tượng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo quy định, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đáng chú ý, nếu hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, hành hung người đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng, mức hình phạt có thể từ 2-7 năm tù.

Đối với tội “Cố ý gây thương tích”, tùy theo tỷ lệ tổn hại sức khỏe và tính chất hành vi, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí cao hơn nếu có tình tiết tăng nặng.

Theo chuyên gia pháp lý, trật tự công cộng là trạng thái ổn định được thiết lập và bảo đảm bởi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh, an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực công cộng và giao thông. Hành vi sử dụng bạo lực tại nơi công cộng, nhất là đối với người đang thực thi nhiệm vụ, không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm.

“Việc xử lý nghiêm minh các hành vi này là cần thiết nhằm bảo vệ người thi hành công vụ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư Cường, thực tế thời gian qua, nhiều vụ việc tương tự đã bị xử lý hình sự với các chế tài nghiêm khắc. Tuy nhiên, tình trạng hành hung nơi công cộng vẫn diễn ra, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, cần có sự lên án mạnh mẽ từ dư luận xã hội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi lệch chuẩn, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, văn minh.