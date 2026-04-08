Bắt giữ đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt

Sáng nay (8/4), Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc, 37 tuổi, trú phường Thanh Khê để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 20h5 phút ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc tàu hỏa chuẩn bị đi qua, hai nhân viên làm nhiệm vụ là chị T.T.D.Th và chị N.T.M.T tiến hành hạ rào chắn theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Thời điểm này, hai phụ nữ gồm Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi) và N.P.H.Q (18 tuổi) vẫn cố tình vượt qua khu vực rào chắn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn.

Vụ việc sau đó trở nên phức tạp khi Phạm Thị Hồng Phúc đã sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của chị Th., trong khi đó, N.P.H.Q có hành vi giằng co, hành hung chị T. Mặc dù được người dân xung quanh can ngăn, Phúc vẫn tiếp tục lao vào tấn công các nhân viên gác chắn, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Đối tượng hành hung nhân viên đường sắt. Ảnh được cắt từ Clip

Hậu quả, chị Th. và chị T. phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và hiện đang tiếp tục điều trị.

Vụ việc đã được hình ảnh camera ghi lại phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường Thanh Khê đã tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đồng thời mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành áp dụng biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.