"Hô biến" thiết bị Trung Quốc thành xuất xứ Canada để trúng hơn 30 gói thầu

Chiều 3/7, Công an TP.HCM thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị vừa triệt phá đường dây làm giả hồ sơ kỹ thuật, biến thiết bị nhập khẩu từ Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Canada để tham gia đấu thầu ngành điện.

Nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng cầm đầu.

Các bị can từ trái sang phải: Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết. Ảnh: CACC

Bị can Minh được xác định đã chỉ đạo tạo lập và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, biên bản thử nghiệm của các loại máy cắt hạ thế để đưa vào hồ sơ dự thầu và trúng nhiều gói thầu tại các Công ty Điện lực trên địa bàn TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định, trong giai đoạn 2019 - 2022, nhằm tạo lợi thế trong đấu thầu các gói mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Đặng Ngọc Minh đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu (con dâu của Minh) là Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau đó nhóm đối tượng làm giả hồ sơ, tài liệu “hô biến” hàng hóa thành sản phẩm có xuất xứ Canada, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của chủ đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết. Ảnh: CACC

Bằng phương thức trên, nhóm đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị Điện lực trên địa bàn TP.HCM, với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Đặng Ngọc Minh bị khởi tố thêm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hành vi của các đối tượng không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.