Hoãn phiên tòa xét xử tài xế ngủ gật làm 5 người chết ở Tây Ninh

Sáng nay (6/11), TAND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định, ngụ phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM), về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo là người lái container gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người chết ở Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử này phải tạm hoãn vì vắng luật sư bào chữa cho bị cáo.

Bị cáo Trần Đình Trung tại tòa

Tại phiên tòa, chủ tọa Nguyễn Tấn Đạt thông báo luật sư bào chữa cho bị cáo là ông Nguyễn Hữu Tự (Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai) vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Bị cáo Trần Đình Trung cũng yêu cầu hoãn phiên tòa vì luật sư bào chữa cho mình vắng mặt. Những người tham gia tố tụng không có ý kiến gì về việc vắng mặt này. Đại diện Viện KSND huyện Trảng Bàng cũng cho rằng, việc vắng mặt luật sư bào chữa sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, không đảm bảo quyền lợi cho bị cáo nên đề nghị hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa theo đề nghị của Viện KSND huyện Trảng Bàng, dự kiến phiên xét xử sẽ tiếp tục vào sáng 13/11.

Theo cáo trạng, vào lúc 6h15 ngày 14/6/2019, tài xế Trần Đình Trung điều khiển xe container từ TPHCM đi Tây Ninh. Khi đến khu vực cổng chào tỉnh Tây Ninh (thuộc ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng), do ngủ gật đã không làm chủ tay lái nên lấn sang phần đường bên trái, va chạm vào phía sau xe tải biển số 61C - 312.51 do anh Trần Thế Anh điều khiển theo hướng ngược lại.

Sau va chạm, tài xế Trung giật mình thức dậy vội đánh lái để tránh nhưng tiếp tục xảy ra va chạm với xe ôtô 4 chỗ biển số 51F-370.00 do ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm cả 5 người trên xe ô tô tử vong tại chỗ./.